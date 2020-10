Atlético x Vasco: veja prováveis escalações para o duelo do Brasileiro

Sampaoli conta com boa fase de Keno para buscar mais uma vitória (foto: Bruno Cantini/Atlético) e Vasco vão fechar a 13° rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (4), às 20h30, no Mineirão. O Galo pode, até mesmo, ampliar a vantagem na liderança da competição. Já o Vasco pode diminuir a distância para a equipe mineira na classificação.





Atlético

Vasco

Mas como essas equipes entrarão em campo? Veja abaixo as possíveis escalações para o confronto.O técnico Jorgenão tem problemas para escalar o Atlético. A tendência é que o time da vitória por 3 a 1 sobre o, no último sábado, seja praticamente repetido.As únicas mudanças devem ocorrer na defesa - Réver voltando na vaga de Igor Rabello -, e Allan, que pode ganhar uma posição no meio-campo.O provável Atlético para o jogo: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair (Allan), Alan Franco e Nathan; Savarino, Keno e Eduardo Sasha.O Vasco terá novidades na escalação para enfrentar o Atlético. Recuperado de edema na coxa, Ricardo Graça volta ao time. Ele entra na vaga do lateral-direito YagoDesta forma, o time carioca terá trêsO provável Vasco para o jogo: Fernando Miguel, Miranda, Ricardo, Castán, Henrique; Andrey, Marcos Jr. (Bruno Gomes), Benitez, Vinícius, Talles e Cano.