Torcedor do Cruzeiro atira pedra em carro de Itair Machado; assista

O ex-vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Itair Machado (foto: Reprodução de vídeo)

Vídeo que circula em redes sociais desde o início da tarde desta sexta-feira mostra o momento em que um torcedor do Cruzeiro atira uma pedra no carro de Itair Machado. O episódio aconteceu enquanto o ex-vice-presidente de futebol do clube estava dentro do veículo, modelo BMW X1.

Itair Machado teve seu carro apedrejado por um torcedor na tarde desta sexta-feira, em Belo Horizonte. pic.twitter.com/7T7asOO7OJ — Leonardo Garcia Gimenez (@leonageral) October 2, 2020

"O negócio é o seguinte. O que a gente tem que fazer é isso aqui. Quando a gente pega um safado igual esse Itair Machado aqui, olha que pilantra. Dá uma olhada nesse pilantra dentro do carro. O cara que acabou com o Cruzeiro, olha ali. Sentadinho, está vendo? Tem que pegar um cara desse e fazer assim", narra o autor do vídeo antes de atirar a pedra.

“Vem cá, desce aí”, desafiou o torcedor. “Tem que pegar um pilantra desses, que acabou com o Cruzeiro, e fazer isso aqui com um pilantra desses”, complementou. Ele atirou nova pedra no carro do ex-dirigente, que arrancou com o carro.

A reportagem entrou em contato com Itair Machado, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.