683

FOTO1]

Nesta segunda-feira (30/10), o Hospital Alberto Cavalcanti (HAC), do Complexo de Especialidades da Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig), encerra o Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama, com ações para incentivar a autoestima e o autocuidado dos pacientes atendidos pela unidade.





Serviço

Programação

Referência estadual para o tratamento do câncer, o HAC realizou, de janeiro a setembro deste ano, no âmbito da saúde da mulher, mais de 8 mil consultas oncológicas e mais de 3 mil atendimentos especializados em mastologia e ginecologia, além de quase 300 cirurgias oncológicas e outras 210 em ginecologia e mastologia.Entre 2021 e 2022, foram quase 30 mil consultas e mais de mil cirurgias somente nessas três áreas.30/10/2023 (segunda-feira)9h30 às 11hHospital Alberto Cavalcanti - Rua Camilo de Brito, número 636 – bairro Padre Eustáquio – Belo Horizonte (MG)9h às 11h: "Café Rosa", com distribuição de brindes, oficina de maquiagem (Grupo Amor e Vida), corte de cabelo (Grupo Amor Voluntário) e limpeza de pele10h - Apresentação do cantor Alexander Humberto Borges (Grupo Amor e Vida)9h30 - Bingo com os pacientes9h30 - Apresentação do Cantor Alexander Humberto Borges (Grupo Amor e Vida)10h - Violinista Igor Alexandre Ribeiro e Silva