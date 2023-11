683

Aedes albopictus (Freepik/Reprodução)

A dengue, doença que atinge anualmente áreas tropicais e subtropicais, não é uma exclusividade do mosquito Aedes aegypti. Um "primo", o Aedes albopictus, conhecido como mosquito-tigre-asiático, também pode transmitir o vírus, perdendo apenas em termo de frequência, já que é um vetor competente de transmissão, com a mesma capacidade de infectar a pessoa de quem se alimenta.



O Aedes albopictus se encontra em ambientes silvestres, onde há pouca concentração humana e muita cobertura vegetal, porém, está começando a se adaptar a ambientes urbanos.





De acordo com a professora de medicina veterinária do Centro Universitário de Brasília (Ceub), Rafaela Albuquerque, é possível diferenciá-los, primeiramente, pelo padrão das cores. Ambos são de cor preta, com pintas brancas, porém, o desenho formado pelo tracejado na cabeça e no tórax do Aedes aegypti é o de uma lira, enquanto no Aedes albopictus há uma listra na cabeça que desce até o tórax. Essa diferença é notável ao olho nu, sem necessidade de aparelhos especiais.

Biologicamente, é possível dizer que a diferença entre os dois é a distribuição dos mosquitos. O Aedes aegypti é muito adaptado ao meio urbano , pois seu grau de adaptabilidade é grande. Já o Aedes albopictus é uma espécie que está atualmente em um processo de urbanização, mas ainda é muito encontrado em áreas de preservação ambiental.

Com as alterações climáticas, o ciclo dos insetos é afetado . Rafaela especifica que o ciclo de vida dos insetos acelera: “Com esses períodos de muito calor, isso favorece o desenvolvimento do vetor, pois esse desenvolvimento acelera”, explica. Ou seja, aquele mosquito que precisaria de 20 a 30 dias para emergir o adulto, acaba emergindo em períodos menores de tempo. “Vai ter uma população de mosquitos adultos mais rapidamente”, completa.

“Muitas vezes, os insetos se dispersam devido a essas alterações muito grandes de temperatura”, afirma a professora. Então existe a possibilidade, além da aceleração do ciclo de vida dos mosquitos, de ele começar a migrar para outras áreas, onde tenha uma temperatura mais adequada ao seu desenvolvimento.

Apesar de ser menos famoso que seu “primo”, o Aedes albopictus ainda é um vetor competente de dengue, representando a mesma capacidade de infectar a pessoa de quem ele se alimenta .