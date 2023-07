Vacina contra a dengue pode ser aplicada em quem nunca teve a doença

683

A dengue é uma doença infecciosa transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti (foto: Agência Brasil)





Não há prazo para que este imunizante seja disponibilizado na rede pública de saúde.

Pessoas com idade entre 4 e 60 anos no Brasil já podem se vacinar contra a dengue. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro da segunda vacina contra a doença no país, a Qdenga, do laboratório japonês Takeda Pharma. O imunizante está disponível na rede de saúde privada. A principal diferença entre esta e a primeira a ser autorizada é que a atual também pode ser aplicada em pessoas nunca antes infectadas pelo vírus da dengue.





A vantagem do novo imunizante é que ele pode chegar a um número maior de pessoas. A primeira e única vacina até então autorizada no país era recomendada somente para quem já contraiu algum sorotipo da doença, protegendo contra uma possível segunda infecção.





A dengue é uma doença infecciosa transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti . O médico José Geraldo Ribeiro, epidemiologista do Hermes Pardini, explica que a doença é causada por quatro sorotipos de vírus - até então identificados no Brasil, que causam um quadro clínico semelhante.





"Portanto, indivíduos residentes em áreas endêmicas podem, ao longo de suas vidas, serem infectados pelos quatros tipos de vírus. Essa nova vacina é composta de versões atenuadas desses sorotipos do vírus causador da dengue. Ou seja, nela estão vírus vivos enfraquecidos. Depois da aplicação, o sistema imunológico identifica esses sorotipos atenuados como estranhos e começa a produção de anticorpos contra eles. Quando a pessoa for exposta ao vírus, o sistema imunológico vai reconhecê-lo e pode produzir mais anticorpos para neutralizar o agente infeccioso antes que ele cause a dengue", esclareceu o médico.





Com eficácia de 80%, o esquema vacinal do imunizante é composto por duas doses, aplicadas por via subcutânea, com intervalo de 3 meses entre elas. "Vale lembrar, essa vacina não protege contra os vírus Zika e Chikungunya", alertou o epidemiologista.





