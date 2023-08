Vacina dengue: só é contraindicada a pacientes com hipersensibilidade às substâncias contidas na formulação, mulheres grávidas ou em período de amamentação e para indivíduos com imunodeficiência congênita ou adquirida

Conforme explica a publicação da SBP, a imunização é formulada com vírus vivo atenuado para a prevenção da dengue causada por qualquer um dos quatro sorotipos existentes (1, 2, 3 e 4) e pode ser administrada independentemente de exposição anterior do paciente à dengue e sem necessidade de teste pré-vacinação.

O texto ressalta ainda que a aprovação da vacina QDENGA foi baseada em diversos estudos clínicos de fases 1, 2 e 3, envolvendo mais de 28 mil crianças e adultos em 13 países.

A imunização somente é contraindicada a pacientes com hipersensibilidade às substâncias contidas na formulação, a mulheres grávidas ou em período de amamentação e para indivíduos com imunodeficiência congênita ou adquirida – incluindo aqueles em uso de corticoides ou outros medicamentos em doses imunodepressoras.A vacinação também deve ser adiada em pacientes que apresentem doença febril aguda. Já a presença de uma infecção leve, como um resfriado, não deve resultar no adiamento da imunização.