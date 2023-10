683

Uma colher de chá de sal contém cerca de 2.360 miligramas de sódio Ha4ipuri/Envato





O consumo de sal desperta o alerta de diversos especialistas, por conta dos possíveis prejuízos à saúde. Estudos inclusive já chegaram a apontar que consumir muito sal pode afetar o cérebro. Mas se a ideia for reduzir danos, qual tipo de sal é mais saudável?



Anteriormente, pesquisas já alertaram para o que acontece com o organismo quando ingerimos muito sal: quando o organismo recebe muito sódio, os rins, responsáveis por filtrar os resíduos do sangue, retêm mais água. Isso resulta em inchaços nas mãos, braços, pés, tornozelos e pernas, o que é chamado de edema.





Essa retenção de água pelos rins, quando frequente, traz resultados ainda mais indesejados no futuro, como a hipertensão. Já foi apontado, ainda, que reduzir uma grama de sal por dia ajuda a evitar mortes por infarto e acidente vascular cerebral (AVC). Para atingir essa meta, no entanto, a redução precisa ser consistente ao longo dos anos.





Em um artigo publicado na revista Heart, com participação de 32 mil indivíduos, vimos que substituir o sal pode reduzir risco de AVC e doenças cardíacas.

Qual é o sal mais saudável?

Existem diversos tipos, sendo que alguns deles entraram em alta nos últimos anos justamente pela promessa de fazer menos mal à saúde. Para chegar ao mais saudável, podemos analisar a tabela do USDA (United States Department of Agriculture), que aponta os níveis de sódio.

Sal de cozinha

Segundo o USDA, uma colher de chá contém cerca de 2.360 miligramas de sódio, o que é um pouco acima da porção diária recomendada pela Dietary Guidelines for Americans — 2.300 miligramas.

Sal koscher

O sal kosher também é muito utilizado, e por mais que uma colher de chá tenha cerca de 1.240 miligramas de sódio, o que realmente ocorre é que os seus flocos são muito grandes. Por isso, não há diferença entre esse e o comum: os malefícios são os mesmos.

Sal marinho

O sal marinho é menos processado que o de cozinha, e contém menos iodo. Uma colher de chá contém cerca de 2.000 miligramas de sódio, de acordo com o USDA.

O alto consumo de sal preocupa os especialistas KatineDesign/Pixabay

Sal rosa do Himalaia

É uma opção mais saudável por não passar por refinamento. O refinado passa por um processo que faz com que ele perca quase todo o seu valor nutricional e tenha que receber uma série de aditivos

O sal rosa do Himalaia contém menos iodo, e uma colher de chá contém cerca de 1.680 miligramas de sódio. Além de conter vestígios de nutrientes e minerais, pode trazer benefícios à saúde.



Leia também: Ataque cardíaco: 'sal light' pode reduzir o risco, diz estudo



Algumas das alegações de saúde comumente promovidas pelo sal rosa do Himalaia incluem que ele pode melhorar doenças respiratórias, equilibrar o pH do corpo, reduzir os sinais de envelhecimento, melhorar a qualidade do sono e regular o açúcar no sangue.

Por isso, por enquanto, ao perguntar qual é o tipo de sal mais saudável, essa é a opção mais mencionada. No entanto, é preciso tomar muito cuidado, pois ainda existem poucas pesquisas sobre o sal rosa do Himalaia, e os cientistas precisam aprofundar a questão até entender realmente esses possíveis benefícios.