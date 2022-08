Ataque cardíaco: 'sal light' pode reduzir o risco, diz estudo

(foto: Marek por Pixabay ) O consumo em excesso de sal e dietas ricas em sódio e pobres em potássio são as principais causas da alta pressão arterial. Além disso, podem causar ataques cardíacos, acidentes vasculares cerebrais (AVCs) e outras doenças cardíacas. Uma nova pesquisa demonstra que substitutos do sal na dieta podem reduzir o risco desses incidentes.







Entenda a pesquisa





Os pesquisadores reuniriam informações de bancos de dados de pesquisa publicadas até o final de agosto de 2021 e que relatavam os efeitos do sal light na pressão arterial, saúde cardiovascular e morte precoce.





Foram analisados 21 estudos clínicos que envolveram cerca de 30 mil pessoas da Europa, na região do Pacífico Ocidental, nas Américas e no Sudeste Asiático.





O sal light reduziu a pressão arterial em todos os participantes observados e pareciam ser consistentes independente de onde as pessoas moravam, sexo, histórico de pressão alta, peso (IMC), pressão arterial basal e níveis basais de sódio e potássio urinários.

Além disso, uma análise de dados agrupados dos resultados de cinco desses estudos envolvendo mais de 24 mil participantes mostrou que o sal light reduziu os riscos de morte precoce por qualquer causa em 11%, de doenças cardiovasculare s em 13% e os riscos de ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral por 11%.





No entanto, os pesquisadores reconhecem a limitação do estudo e que é preciso identificar se esses benefícios se aplicariam a pessoas de outras partes do mundo. Além disso, eles não descartam novas análises que envolvam mais pessoas que não tinham histórico de pressão alta.