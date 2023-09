683

A principal diferença entre os cabelos lisos e cacheados são as particularidades de ambos Freepik

Cuidar dos cabelos cacheados não é uma tarefa fácil, mas também não é impossível. Esse tipo de cabelo é majoritário no país. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Beleza Natural em parceria com a Universidade de Brasília (UNB), 70% dos brasileiros apresentam cabelos cacheados, crespos ou ondulados. Já em 2017, dados do Google BrandLab apontavam que a busca pelo termo "cabelos cacheados" superou o de "cabelos lisos" e cresceu mais de 200%.





Muitas mulheres alegam ter mais dificuldade em cuidar dos cabelos cacheados do que dos lisos, mas será que realmente é mais difícil? Para ajudar nessa questão, a hair stylist Tamara Zavareze dá dicas sobre como cuidar dos cachos."Quando não temos conhecimento e experiência sobre alguma situação, ela sempre se apresenta mais difícil do que realmente é. Eu diria que cuidar de um cabelo cacheado requer um pouco mais de dedicação até você entender que a dinâmica é completamente diferente. Por exemplo, você é obrigada a fazer uma finalização, isso quer dizer, que você vai precisar aplicar produtos e dividir o cabelo em partes para conseguir um resultado satisfatório e com durabilidade. Mas, depois que você entende como o seu cabelo funciona e pega o jeitinho de fazer, não tem mistério", explica Tamara.Segundo a hair stylist, a principal diferença entre os cabelos lisos e cacheados são as particularidades de ambos. "Cabelos cacheados têm algumas particularidades. Por exemplo, só devem ser penteados enquanto molhados, deve-se evitar pentear os fios a seco, porque desse modo se estraga a definição", conta.Tamara ressalta que, por terem uma espessura de médio a grosso, os cabelos cacheados costumam ser mais ressecados. "Isso acontece porque a estrutura física em forma de elipses não permite que a oleosidade da raiz transite para as pontas, com isso é interessante não lavar os fios todos os dias. Uma dica que funciona muito pra mim é lavar só com condicionador se estou lavando com um prazo menor do que dois dias", explica a hair stylist.Para prevenir o ressecamento, Tamara recomenda manter uma rotina de nutrição toda semana. "Além disso, ajuda muito caso a pessoa durma com touca de cetim ou ter a fronha do travesseiro nesse mesmo tecido, porque suaviza o atrito dos fios enquanto dorme e preserva por mais tempo a finalização. Outra boa dica é não dormir em cima dos cabelos, colocá-los para fora do travesseiro ou prender com uma borrachinha bem larga e bem solta no alto da cabeça. Quanto menos atrito, menos frizz e mais tempo dura nossa finalização", recomenda a hair stylist. Também é indicado evitar o uso de elásticos no cabelo, já que eles ajudam a arrebentar os fios.De acordo com Tamara, o primeiro passo é descobrir os produtos que funcionam no cabelo. "Aplicar leave-in com os fios bem molhados ajuda na definição dos cachos e economiza na quantidade de produto. Entender como cada produto funciona e a hora certa de aplicar nos fios também é importante. Às vezes você tem um ótimo produtos em mãos mas peca na quantidade ou na hora da aplicação", explica.Tamara ressalta que, em caso de uso de difusor, não é recomendado usá-lo para secar os fios 100%. "Porque dependendo do cabelo faz frizz. Gosto de secar uns 70% e deixar que o restante seque naturalmente", explica.A hair stilist afirma que, nos casos em que a pessoa cacheada também tem o cabelo tingido, aumenta a necessidade de tratamento e os cuidados devem ser redobrados."Uma boa dica é preparar o cabelo para lavagem aplicando algum creme nos fios antes de entrar no banho para que o impacto do shampoo seja amenizado. Com isso você preserva os pigmentos e evita o ressecamento. É importantíssimo evitar água muito quente, pois além de ressecar os fios, desbotam os pigmentos. Sempre que possível, evitar mar e piscina ou preparar os fios antes de curtir", aconselha.A hair stylist acredita que é necessário mudar o olhar a respeito dos cabelos cacheados, levando em conta a "falsa cultura dos fios perfeitos"."De um modo geral, os cabelos cacheados têm frizz e costumam ter curvaturas diferentes ao longo da cabeça, e isso é normal. Essa falsa cultura de fios perfeitos é utopia, mas a partir do momento que aceitamos que os cabelos são a mais pura expressão do nosso ser, tiramos dos cabelos a obrigação de ser perfeito todos os dias. Afinal, somos cíclicas como a lua. Horas estamos cheia e horas estamos minguante, e para os dias de lua minguante (analogia para quando os cabelos não estão tão bonitos) a gente tem recursos, um bom gel, uma escova e um spray fixador podem salvar qualquer mulher de 'bad hair day'", finaliza Tamara.