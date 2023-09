"O Esporte na Quebrada", iniciativa patrocinada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, da Prefeitura de Belo Horizonte, nasce com a missão de democratizar o lazer e o esporte recreativo, promover saúde, bem-estar e interação social Freepik

A Associação Ciência e Esporte (ACE) realizará entre os dias 13 e 16 de setembro, em três locais da capital mineira, o evento gratuito “Esporte na Quebrada”, com uma vasta programação de palestras, atividades físicas, culturais e de lazer para o público de todas as faixas etárias, incluindo pessoas com deficiência, além de aferição de pressão arterial, glicemia capilar e orientações sobre uma alimentação saudável e de combate ao tabagismo. O programa contará com a presença do medalhista panamericano, campeão brasileiro e bicampeão estadual de levantamento de pesos, Gabriel Jesus.