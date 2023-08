683

Imagine uma vida sem dores nos joelhos, onde você pode se movimentar livremente e desfrutar das atividades do dia a dia sem desconforto? Com os exercícios certos, isso é possível, mas para muita gente, parece uma realidade distante.









Os joelhos desempenham um papel fundamental no corpo, sustentando o maior osso, o fêmur, e carregando todo o peso: "Movimentos inadequados, postura desequilibrada e falta de fortalecimento dos músculos das pernas e glúteos também podem resultar em desconfortos. Afinal, a musculatura do nosso corpo está interligada", explica Monica Marques, diretora técnica da Cia Athletica.



Sobrecarga física, calçados inadequados, desequilíbrio de postura,



Além disso, a idade também desempenha um papel importante no enfraquecimento deles. Com o tempo, as cartilagens recebem menos nutrientes, prejudicando o fortalecimento da musculatura e levando ao desgaste das Sobrecarga física, calçados inadequados, desequilíbrio de postura, artrite ou artrose , lesões antigas sem tratamento e falta de fortalecimento muscular também são causadores de dores nos joelhos.Além disso, a idade também desempenha um papel importante no enfraquecimento deles. Com o tempo, as cartilagens recebem menos nutrientes, prejudicando o fortalecimento da musculatura e levando ao desgaste das articulações , resultando em dor.

De acordo com Monica Marques, é fundamental procurar a ajuda de um profissional especializado em caso de dor ou desconforto. Dentre as opções mais recomendadas de treinos estão o pilates, musculação, alongamentos, natação, hidroginástica e treinos funcionais.



"Nestas modalidades, o aluno encontra exercícios adequados para fortalecer musculatura no entorno do joelho, como ponte, agachamentos, afundo, avanço, adução de quadril, elevação e extensão de perna, flexão de perna e pé”, afirma a especialista.