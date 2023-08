Os tomates estão entre os alimentos mais sujeitos ao uso de agrotóxicos devido a pragas e doenças que podem afetar a planta. Essa preocupação com resíduos químicos levou ao aumento da demanda por tomates orgânicos, cultivados sem o uso de pesticidas sintéticos. Os tomates orgânicos são produzidos seguindo práticas agrícolas naturais e sustentáveis, o que os torna uma opção mais saudável e amiga do meio ambiente.

O tomate, cientificamente chamado de Lycopersicum esculentum L., tem baixa quantidade de calorias e é uma excelente fonte de fibras stevepb/Pixabay

O licopeno é um antioxidante presente nos tomates, responsável pela cor vermelha característica. A biodisponibilidade do licopeno aumenta quando o tomate é aquecido, como no caso de molhos e sopas, em comparação com o consumo de tomates crus. O calor ajuda a quebrar as paredes celulares dos tomates, facilitando a liberação do licopeno e tornando-o mais absorvível pelo organismo. Portanto, o consumo de tomates cozidos pode ser benéfico para obter os benefícios do licopeno.