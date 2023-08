683

Cerca de 5% da população mundial tem altas habilidades, os casos mais comuns são identificados após os primeiros sinais, geralmente em crianças, sendo mais raros em pessoas adultas Kues1/ Freepik



Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 5% da população mundial tem altas habilidades ou, no popular, são superdotadas. No Brasil, a proporção corresponde a cerca de 2,3 milhões de crianças. Neste mês, comemora-se o Dia Internacional da Superdotação, data especial para chamar a atenção aos casos de pessoas com alto quociente de inteligência (QI). Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 5% da população mundial tem altas habilidades ou, no popular, são superdotadas. No Brasil, a proporção corresponde a cerca de 2,3 milhões de crianças. Neste mês, comemora-se o Dia Internacional da Superdotação, data especial para chamar a atenção aos casos de pessoas com alto quociente de inteligência (QI).





Os sinais de alto QI

Desde criança, Elodia Avila teve facilidade em aprender apenas observando e se destacava na escola. “Quando criança eu gostava bastante de ler e percebia que realmente ficava imersa nas histórias, na escola me destacava nas minhas redações, e a pintura era um dos meus hobbies que desenvolvi de forma autodidata”, conta.



Leia também: Brasil pode ter milhares de superdotados que não sabem de seu alto QI





Elodia Avila descobriu aos 57 anos, 141 pontos em um teste de QI. O número equivale a 99,9% de percentil Arquivo Pessoal “Na área da estética existem algumas habilidades muito importantes para qualquer profissional, uma visão tridimensional é uma das principais. Desde pequena tive facilidade com atividades manuais como pintura, escultura, entre outras, o que sempre me permitiu uma visão muito ampla. Essa facilidade ajuda na área da “Na área da estética existem algumas habilidades muito importantes para qualquer profissional, uma visão tridimensional é uma das principais. Desde pequena tive facilidade com atividades manuais como pintura, escultura, entre outras, o que sempre me permitiu uma visão muito ampla. Essa facilidade ajuda na área da cirurgia plástica , pois me permite analisar mais facilmente aspectos como textura de pele, elasticidade, distensão, simetria, além de conseguir ter atenção em várias coisas ao mesmo tempo, o que possibilita um melhor resultado final e otimiza o processo”, narra Elodia Avila.

Uma descoberta rara

De acordo com o consultor da cirurgiã plástica Elodia Avila, Fabiano de Abreu Agrela, pós PhD em neurociências e especialista em alto quociente de inteligência , a descoberta é rara pois o QI pode diminuir com a idade. “Há mais crianças que fazem teste de QI por influência dos pais, mas hoje em dia, aumentaram o número de adultos que têm interesse em conhecer mais a si mesmos e, por isso, buscam por testes de QI. Mas na idade dela, é extremamente raro, principalmente com essa pontuação tão alta. Ela já está fazendo parte do nosso grupo de adultos com muito alto QI e está muito satisfeita” informa.