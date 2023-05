Gene da inteligência: como a genética influencia no QI

A inteligência é uma das habilidades mais buscadas por todos, mas será ela uma capacidade a ser desenvolvida ou apenas uma questão de ter os genes certos? De acordo com a geneticista e bióloga molecular, Susana Massarani, é um erro se basear apenas em um único gene e apenas na genética para dar um veredito de inteligência para um indivíduo.

Esse estudo demonstra que a genética interfere bastante na inteligência, no entanto, além de existir uma série de outros fatores que podem influenciar a expressão gênica, existem centenas de genes que podem contribuir para uma personalidade inteligente, tornando inviável medir a inteligência de alguém com base em testes genéticos, muito menos com base na presença ou ausência de um determinado gene.