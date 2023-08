Nos últimos anos, um crescente interesse no uso de produtos de beleza mais sustentáveis e ecológicos surgiu em meio aos consumidores. Entre eles, os xampus e o condicionadores em barra têm ganhado popularidade. Esses produtos compactos oferecem uma série de benefícios ambientais em comparação com suas contrapartes líquidas, posicionando-se como uma opção consciente para os consumidores comprometidos com a proteção do planeta.

Mito ou verdade?

Xampu e condicionador em barra são tão eficazes quanto os líquidos.

Verdade! “Xampu e condicionador em barra podem ser tão eficazes quanto suas contrapartes líquidas quando formulados com ingredientes de alta qualidade e corretamente equilibrados. A Phytoervas, por exemplo, investe em pesquisa e desenvolvimento para garantir que os produtos em barra ofereçam a mesma eficácia dos tradicionais líquidos, sem comprometer os resultados.”

Produtos em barra são adequados para todos os tipos de cabelo.

Xampu e condicionador em barra são difíceis de usar.

Inicialmente, algumas pessoas podem precisar de um breve período de adaptação ao usar produtos em barra, mas, em geral, eles são fáceis de aplicar. “Basta molhar o cabelo e esfregar a barra entre as mãos ou diretamente nos fios para criar espuma (no caso do xampu) ou deslizar suavemente ao longo do comprimento do cabelo (no caso do condicionador). Com a prática, a aplicação torna-se tão simples quanto o uso de produtos líquidos", complementa a médica.