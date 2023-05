Produtos de beleza vencidos: economia ou desinformação?

(foto: Diana Grytsku/Freepik)



A nail designer Ana Elisa Ribeiro, de 56 anos, conta que teve um problema na visão por causa de maquiagem vencida e recebeu "um diagnóstico falso de uveíte", uma inflamação em qualquer lugar do revestimento interior pigmentado do olho, conhecido como úvea ou trato uveal. "Meus olhos ficaram vermelhos e ardiam de vez em quando. Costumava usar sombras antigas, sem me preocupar com a validade, pois na época não tinha conhecimento de que maquiagem vencida poderia fazer mal", relata.





“Quando os sintomas persistiram por um mês, procurei tratamento e fui diagnosticada com uveíte. Usei colírio por dois anos sem sucesso. Depois de buscar um segundo oftalmologista, descobri que o diagnóstico estava equivocado e que, provavelmente, a causa era uma reação alérgica à maquiagem vencida. Usei um colírio para lavar meus olhos e foi melhorando gradualmente. Agora, tenho o cuidado de checar a validade das minhas maquiagens e descartar produtos antigos ou que foram usados por muito tempo.”





Para Lucas Miranda, dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), existem várias razões pelas quais as pessoas podem ser tentadas a usar maquiagem e outros produtos de beleza vencidos - desde a tentativa de economizar até a falta de conhecimento. “Um dos motivos, acredito, seja o fato de que usar maquiagem vencida não significa, necessariamente, que a pessoa terá um problema. Então, se ela usa uma vez e não percebe nada aparente, acaba usando outras vezes.”





Porém, é importante ressaltar que uma reação alérgica, por exemplo, pode ocorrer mesmo sem nenhum sinal incômodo prévio. “Os produtos são fabricados com uma validade determinada e sua composição contém conservantes que vão contribuir para manter a estabilidade daquela formulação durante o prazo de validade.”





Lucas Miranda alerta que, assim como a maquiagem, os hidratantes e cremes para o corpo seguem a mesma regra. “Os hidratantes corporais devem ser utilizados dentro do prazo estabelecido pelo fabricante. Ao longo do tempo, os ingredientes presentes nos hidratantes podem se degradar, perder a eficácia ou até mesmo se tornar prejudiciais à pele, causando reações alérgicas ou dermatites de contato, o que pode ser bastante desconfortável e até mesmo perigoso em alguns casos. É importante armazená-los em locais frescos e secos, protegidos da luz e do calor excessivo, para garantir a sua eficácia e prolongar a vida útil.”









Ana Elisa Ribeiro, nail designer, teve uma reação alérgica nos olhos: "Não tinha conhecimento de que maquiagem vencida poderia fazer mal" (foto: Arquivo Pessoal)

O dermatologista lembra que, quando os produtos vencidos são aplicados na pele, podem causar irritação, inflamação e infecções. Se outras substâncias são aplicadas na mesma área da pele, como cremes ou hidratantes, as reações adversas podem ser exacerbadas.

Cada tipo de pele tem uma reação

Independentemente do tipo de pele, produtos vencidos podem conter bactérias e outros micro-organismos. “No entanto, cada tipo de pele pode reagir de forma diferente. A pele seca, por exemplo, tende a ser mais sensível e pode ficar ainda mais ressecada e irritada com o uso de maquiagem vencida. A pele oleosa é mais propensa a desenvolver acne e outros problemas, se exposta a produtos fora da validade. A mista pode apresentar diferentes reações, dependendo do tipo de produto e da área da pele em que é aplicado o produto. Já a pele sensível pode ficar ainda mais irritada e desenvolver alergias e outras reações adversas.”





Os chamados produtos veganos e orgânicos são mais seguros ou têm o mesmo risco? Lucas Miranda assegura que, independentemente da origem dos ingredientes, todos os produtos de maquiagem têm validade e podem causar reações adversas, se usados após o prazo ou se forem armazenados de forma inadequada. “Além disso, alguns ingredientes naturais podem causar reações alérgicas ou dermatites. Portanto, é sempre importante verificar a data de validade e descartá-los, se estiverem vencidos.”

Retirar a maquiagem





(foto: Fabrício Halch/Divulgação) "A composição dos produtos contém conservantes que vão contribuir para manter a estabilidade daquela formulação durante o prazo de validade' Lucas Miranda, dermatologista



O dermatologista enfatiza que a remoção adequada da maquiagem é essencial para manter a saúde da pele: “Não retirar completamente a maquiagem antes de dormir pode obstruir os poros e causar acne, além de contribuir para o envelhecimento precoce da pele. Por isso, é recomendável usar um removedor de maquiagem adequado para seu tipo de pele e lavar o rosto com um sabonete facial adequado. Outra dica importante é escolher maquiagens próprias para o seu tipo de pele. Por exemplo, se tem pele oleosa, deve optar por produtos sem óleo e não comedogênicos, que não obstruem os poros. Se a pele é seca, é importante escolher produtos hidratantes que ajudem a manter a pele macia e hidratada”. Lucas Miranda recomenda consultar um dermatologista para orientações específicas sobre cuidados e produtos adequados para o seu tipo de pele.





• Duração do produto





A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) tem uma tabela com os padrões de validade dos produtos de maquiagem. Confira e anote:





>> Bases aquosas: 12 meses

>> Bases oleosas: 18 meses

>> Batom: 48 meses

>> Corretivos: 18 meses

>> Delineador: de 6 a 12 meses

>> Gloss: de 6 a 12 meses

>> Máscara de cílios (rímel): 6 meses

>> Pó (compacto e solto), blush e iluminador: de 18 a 24 meses

>> Sombra compacta: 36 meses





Personagem da notícia

Nara Reis Corrêa

16 anos, estudante





Inchaço dos olhos, acne e conjuntivite alérgica





“Uma vez usei maquiagem vencida na pura inocência e de pouco em pouco tempo meu olho começou a inchar e fui ao médico. O diagnóstico foi conjuntivite alérgica. Meu olho não parava de coçar e estava muito irritado, usei um rímel vencido. Na mesma época, também acabei usando uma base vencida da mesma marca e minha pele piorou muito, surgiam várias acnes e a pele se irritava facilmente. Imaginei que a base estaria vencida quando reparei na tonalidade e textura diferentes na terceira aplicação. Tratei usando sabonete antiacne e um produto de limpeza facial. Passei muito protetor solar para não dar manchas, mas, ainda assim, ficaram algumas bem pequenas. Algo importante que eu deveria ter checado antes era a tonalidade e a textura. Depois de já ter passado por isso, comecei a observar mais as maquiagens. Abri meu pó e vi que pareciam ter formado alguns fungos, descartei no mesmo instante. Sobre a conjuntivite, fiz vários testes para ver o que estava gerando a alergia e nenhum deu resultado positivo. Demorei a ver a validade do rímel e só depois de um tempo percebi que estava vencido.”