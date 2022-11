Desafios e perspectivas do uso de nanotecnologia na produção de cosméticos

(foto: Freepik)

A cosmetóloga e pesquisadora Daniela Lopez ressalta que o uso da nanotecnologia na cosmética ajuda a ampliar as propriedades dos produtos (foto: Arquivo Pessoal)

A fabricação de cosméticos tem se baseado, cada vez mais, em tecnologias para aumentar a eficácia dos produtos, mirando melhores resultados. E, dentre todos os avanços, o uso da nanotecnologia ganha destaque."A nanotecnologia é um ramo da ciência que estuda a manipulação de materiais em nanoescala, o que abre margem para a criação de ingredientes nanoestruturados para a produção de cosméticos, o que ajuda a melhorar seu desempenho", explica a cosmetóloga e pesquisadora Daniela Lopez.A tecnologia já vem sendo utilizada, há algum tempo, para a produção de cosméticos, em especial nos destinados ao rosto. A nanocosmética é relativamente nova e surgem pesquisas a cada dia que apontam seus resultados, também alertando sobre os cuidados necessários no espectro de sua aplicação.A nanocosmética traz várias vantagens em relação à produção tradicional de cosméticos, principalmente pela sua capacidade de manipular os componentes em escalas menores, otimizando a penetração na pele, e com ação mais focada."O uso da nanotecnologia na cosmética ajuda a ampliar as propriedades dos produtos, como aumentar seu tempo de atuação, capacidade de penetração na pele e adesão, além de ser uma tecnologia bastante útil para tratamentos anti-envelhecimento", ressalta Daniela.Apesar dos efeitos positivos no uso da tecnologia em produtos cosméticos, diversas pesquisas também alertam sobre algumas precauçõesque devem ser tomadas, como o artigo Nanotechnology in Cosmetics and Cosmeceuticals-A Review of Latest Advancements, publicado pela Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), que alerta sobre os possíveis riscos dessa utilização."As nanopartículas representam sérios riscos à saúde dos seres humanos devido à sua potencial toxicidade, o que pode depender ainda mais da quantidade, rota e tempo de exposição das nanopartículas [...] A ingestão de nanomateriais pode ocorrer acidentalmente através da transferência da mão para a boca ou pode ser ingerida intencionalmente. Após a ingestão, uma quantidade moderada das nanopartículas pode ser tomada pelo corpo e mover-se para órgãos e tecidos vitais, causando efeitos colaterais", chama a atenção o texto.No entanto, Daniela Lopez afirma que as nanopartículas utilizadas na produção dos cosméticos passam por vários processos de testagem e regulação, a fim de garantir a sua segurança e evitar efeitos tóxicos."As nanopartículas só afetam o organismo se usadas indiscriminadamente e sem os cuidados necessários, o que não acontece com a nanocosmética, que é utilizada há anos de forma segura. Por isso, se um produto foi aprovado em todas as diretrizes para venda e distribuição, não há o que temer", salienta.