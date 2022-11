Comunicadora lança biografia do líder messiânico Tetsuo Watanabe

Biografia de Tetsuo Watanabe traz sua trajetória de vida, a obra e o pensamento, no contexto dos países onde atuou (foto: Arquivo Pessoal)

Biografia de autoria de Rosa Maria Miguel Fontes tem tudo sobre a vida do personagem central (foto: Arquivo Pessoal)

(foto: Arquivo Pessoal)

A palavra "sonen" é de origem japonesa e não possui um sinônimo preciso no idioma português. Normalmente é explicada como prontidão mental. Assim viveu Tetsuo Watanabe, sempre pronto para se dedicar às pessoas e encontrar um caminho para a felicidade delas. Principal líder messiânico, o Reverendíssimo Watanabe foi fiel ao "sonen" formado ainda na infância de servir ao Mestre Meishu-Sama, fundador da Igreja Messiânica. O livro Sonen de salvar - Biografia de Tetsuo Watanabe, de autoria da jornalista e escritora Rosa Maria Miguel Fontes aborda sua vida e, em dezembro, será lançado nacionalmente pela Editora Miguilim.O lançamento acontece a partir de dois eventos, que serão realizados em Belo Horizonte, no próximo dia 3, na sede da Igreja Messiânica, e no próximo dia 17, na Livraria da Rua/Editora Miguilim. A biografia tem 1016 páginas com tudo sobre a trajetória do personagem central, destacando suas experiências mais marcantes. As narrativas acompanham a evolução natural da vida de Tetsuo Watanabe, mas são independentes e podem ser lidas separadamente do conjunto sem comprometer o entendimento. Desta forma, mesmo extensa, a biografia permite uma leitura interativa, leve e rápida.Rosa Maria conheceu Tetsuo Watanabe durante uma palestra que ele realizou em São Paulo. Algum tempo mais tarde teve a oportunidade de entrevistá-lo para produzir matérias para o jornal Estado de Minas, onde trabalhou, e a troca de informações acabou resultando numa pesquisa mais aprofundada. A colaboração do personagem, da família e dos dirigentes messiânicos foi fundamental para a produção da biografia, que retrata um exemplo de vida altruísta, apresenta um "sonen" do bem e mostra uma rota segura que pode conduzir todos, que assim desejarem, ao mesmo destino: o da felicidade.Tetsuo Watanabe nasceu em Tóquio, no Japão, em 7 de dezembro de 1940. Veio para o Brasil em 1962 e se consagrou como sacerdote. Sua vocação pastoral se revelou na fase de implantação e direção da Igreja Messiânica do Rio de Janeiro, onde foi pioneiro, e resultou na formação de 13,5 mil fiéis em apenas dez anos e, seguida, na presidência da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, uma missão que desempenhou por 30 anos consecutivos.Em 2000, assumiu a direção mundial da igreja, em Atami, no Japão, o que lhe conferiu o tratamento de Reverendíssimo ensejado muito mais pelo respeito à sua consagrada carreira pastoral do que pela formalidade do cargo religioso. Nesta condição, mais uma vez, ele se distinguiu ao ser eleito consecutivamente para cinco mandatos como presidente mundial. Morreu aos 72 anos, em 5 de outubro de 2013, sendo 51 destes anos dedicados ao sacerdócio em quase 100 países onde difundiu a fé messiânica.A biografia traz sua trajetória de vida, a obra e o pensamento, no contexto dos países onde atuou, principalmente Brasil, Japão e Angola, em três áreas distintas, porém, apontadas nos ensinamentos do Mestre Meishu-Sama como determinantes para o bem-estar da vida do homem contemporâneo. No âmbito religioso, o Johrei (a palavra japonesa significa purificação da alma); na saúde, a Agricultura Natural; na elevação espiritual das pessoas, as Artes em geral.O Johrei é a prática messiânica mais popular, de interesse de seguidores de todas as crenças e também daqueles que não possuem fé, mas buscam por recursos holísticos e transcendentais para viver melhor. Existem 509 Johrei Centers espalhados pelo Brasil, onde as pessoas se dirigem para fazer e/ou receber gratuitamente o ritual de prece e, assim, entrar em contato com a energia universal ou, como preferem dizer, a luz divina.Tetsuo Watanabe foi um dos precursores do Johrei no Brasil. Na década de 1990, conseguiu a aquiescência de representantes da comunidade científica mundial e pôde extrapolar com o Johrei do conceito de oração para o de recurso eficaz no tratamento e prevenção de doenças.Ficou comprovado, através de pesquisas científicas, algo que é intrínseco ao Johrei e motivo de ser tão solicitado: a capacidade de curar, de resgatar a saúde e de restaurar o bem estar. Por intermédio de Tetsuo Watanabe, grandes nomes da medicina foram despertados para o Johrei, se motivaram a desvendar os mecanismos da sua milagrosa atuação nos seres vivos e, depois de experiências e observações, obtiveram resultados que respaldam a prática messiânica também do ponto de vista científico.A doutrina messiânica compreende ensinamentos que revelam como a nutrição é importante para manter o espírito saudável e, em consequência, o corpo e a mente; o quanto é determinante ingerir apenas alimentos plantados e cultivados sem agrotóxicos nem adubos; como utilizar o método da Agricultura Natural Messiânica e técnicas de criação de animais. Estes preceitos têm sido adotados por crescente número de profissionais que compartilham da mesma preocupação ética ou espiritual.No primeiro caso, por exemplo, está a produção da Korin com 240 itens, incluindo todos os tipos de frutas, legumes, hortaliças e mais o frango verde, ovos, peixes, a carne bovina e suína, além de vários produtos de mercearia, que chegam a milhares de pontos de venda. A Korin é pioneira e considerada a empresa mais bem-sucedida do Brasil na produção de orgânicos e alimentos naturais totalmente livres de química. Foi criada sob a responsabilidade de Tetsuo Watanabe, neste caso, pelo interesse de motivar e orientar produtores e mercado para a Agricultura Natural Messiânica.O Museu de Arte MOA, de Atami, no Japão, é outra instituição messiânica de reconhecimento internacional e uma referência principalmente entre os orientais. Além de dirigir o Museu japonês, Tetsuo Watanabe criou no Brasil a Fundação Mokiti Okada para atuar com as artes e alavancar a Faculdade Messiânica. Uma das mais difundidas no Brasil pela Fundação é a Ikebana, uma arte natural produzida com galhos e flores. Nesse caso, a flor não é meramente decorativa e sim vivificada nos arranjos com sentimentos nobres para oferecer beleza e alegria a quem admirá-la.Tetsuo Watanabe orientou ainda a construção, na região de Guarapiranga, em São Paulo, do Solo Sagrado do Brasil numa área de 327.500 metros quadrados. Os paulistas se referem ao local como um dos pontos turísticos mais procurados pelos visitantes. O Solo Sagrado possui um templo e é formado por inúmeros e extensos jardins naturais, que lhe conferem uma beleza sem precedentes. Mescla conceitos paisagísticos orientais e ocidentais num meio ambiente da região de Mata Atlântica e banhado pela represa de Guarapiranga.Além de orientador espiritual, Tetsuo Watanabe também atuou, portanto, como um executivo comprometido com resultados. "Um líder alegre, moderno, descontraído, otimista e muito espontâneo. Ao mesmo tempo, intenso, rigoroso e exigente com os projetos que desenvolvia, além de romântico, sonhador, sensível e transparente, ao ponto de comover com a sinceridade de seus atos", diz a autora.Tetsuo Watanabe viveu como um ser sempre à disposição de Deus e do semelhante, continua Rosa. "Foi um cidadão do mundo. Por anos e anos, suas viagens missionárias conseguiram unir os continentes na filosofia de Meishu-Sama, que ele ensinou com simplicidade, mas com a firmeza que convém ao religioso, cuja missão é conduzir, cuidar e transformar as pessoas", reforça.A Igreja Messiânica Mundial foi instituída no Japão, em 1935, por Meishu-Sama. No Brasil, a instituição surgiu em 1955 e atualmente possui 509 unidades, denominadas Johrei Centers, e cerca de 1,8 milhões de seguidores. Destes, mais de 500 mil são ministrantes de Johrei.O objetivo principal da Igreja Messiânica é a construção do Paraíso Terrestre: um mundo isento de doença, miséria e conflito, ou seja, uma civilização capaz de equilibrar a evolução espiritual dos seres junto de um arrojado progresso material. Tem no Johrei o seu principal instrumento de difusão religiosa e atua em áreas distintas como arte, educação, cultura, meio ambiente e agricultura.Rosa Maria Miguel Fontes, é mineira, de Belo Horizonte. É formada em Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade e Relações Públicas) pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-graduação em Marketing pela UNA. Lecionou Relações Públicas e foi Editora de Informática e Telecomunicações do jornal Estado de Minas. Lançou e editou o Blog de Literatura Infantil "Conta uma História" por 10 anos consecutivos e lançou 5 livros infantis antes dessa biografia.