Webinário gratuito da UFMG discute nanotecnologia

Prédio do CT Nano no Parque Tecnológico de Belo Horizonte (BH-TEC) (foto: CT Nano/Divulgação)

Para os leigos, o termo nanotecnologia parece coisa de outro planeta, mas no mundo da ciência, não é mais o futuro. Trabalhos e pesquisas com materiais de dimensões em nanoescala, em escala atômica e molecular são puro presente e realidade no dia a dia de muitas áreas no Brasil, da mineração à produção de medicamentos.



Nesta quinta-feira, começa às 15h o último webnário da programação. O professor do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) Ary Corrêa Júnior é o convidado para falar dos Desafios para regulamentar as atividades com nanotubos de carbono. Ele atua em uma pesquisa junto a outras instituições internacionais que têm como objetivo definir protocolos de segurança e testes de toxicidade dos nanomateriais, como os que são desenvolvidos e manuseados no CTNano.

A conversa sobre os protocolos de segurança para produção, uso e descarte dos nanomateriais e a falta de ordenamento jurídico para regular aplicações com nanotubos de carbono será transmitida ao vivo pelo YouTube.



A discussão vai abordar a importância de regulamentações e protocolos também na ciência parar garantir confiabilidade, qualidade e segurança das atividades. Em bom português: regras para ditar como as "coisas devem ser".

Nas últimas semanas, foram promovidos outros três encontros sobre a aplicação de nanomateriais em sistemas de sensoriamento, na cadeia de valor dos polímeros e no cimento Portland nanoestruturado. Todos os webinários estão disponíveis no canal do CTNano no YouTube.

Na quinta-feira que vem, uma mesa redonda encerra a programação comemorativa, com discussão sobre os avanços das pesquisas em nanotecnologia na UFMG e a construção da ponte entre a universidade e setor industrial.

Estão convidados a reitora Sandra Regina Almeida Goulart, vice-presidenta da Associação de Universidades do Grupo Montevideo; o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Evaldo Vilela; os professores eméritos e reitores da Universidade Clélio Campolina (2010-2014), ex-ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, e Ronaldo Pena (2006 e 2010), ex-diretor presidente do BHTec; e o professor titular Mauro Borges Lemos, ex- ministro do Desenvolvimento Indústria e Comércio, ex-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e com mediação da doutora, advogada e diretora-adjunta da Diretoria de Transferência e Inovação Tecnológica (CTIT) da Universidade, Juliana Crepalde.

SERVIÇO:

Webinário “Desafios da regulação das nanotecnologias”

Hoje, às 15h

Inscrições gratuitas pela Sympla ( https://bit.ly/3dNs6dy

Transmissão ao vivo no YouTube do CTNano UFMG e no Facebook da Fundep