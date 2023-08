Apesar das chances de engravidar durante a perimenopausa serem baixa, elas existem, e os médicos devem alertar as pacientes Jonathan Borba/Unsplash

O fim do período reprodutivo feminino ainda é um assunto que gera diversas dúvidas entre as mulheres. Além das transformações físicas e mudanças hormonais, que são típicas dessa fase, a falta de conhecimento sobre o próprio corpo gera outro conflito: existe risco de engravidar durante a perimenopausa?

Para quem não sabe, a perimenopausa é a fase que antecede a menopausa: “A perimenopausa é um período de 5 a 7 anos que antecede a menopausa. Um fato marcando nessa fase da vida da mulher e a irregularidade no ciclo menstrual que pode ser precoce (duração do ciclo inferior a 23 dias) ou tardia (duração do ciclo maior a 40 dias)” explica a ginecologista Loreta Canivilo.