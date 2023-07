A dermatite seborreica, popularmente conhecida como caspa, é uma condição comum que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Caracterizada por uma inflamação crônica da pele, ela pode causar vermelhidão, coceira e descamação não apenas no couro cabeludo, mas também nas sobrancelhas, face e tórax. Alimentação, baixa temperatura e fatores externos como o estresse, podem contribuir nos sintomas ocasionados pela caspa.

Segundo Juliana Palo, dermatologista, as condições climáticas, c omo o inverno , podem desempenhar um papel sob o couro cabeludo, mas não são os únicos fatores determinantes para o surgimento da dermatite. "O inverno tende a deixar o couro cabeludo mais ressecado, o que pode contribuir para inflamação e descamação da pele. No entanto, outros fatores, como predisposição genética, estresse e hábitos inadequados de higiene também contribuem para o surgimento das placas brancas características dessa condição", esclarece.