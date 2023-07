A vacinação infantil segue um calendário específico, com idades recomendadas para cada vacina Marcelo Camargo/Agência Brasil

Com a chegada das férias escolares de julho, muitas famílias aproveitam para viajar e tirar alguns dias de descanso. Mas pais e responsáveis ainda devem ficar alertas à segurança e aos cuidados das crianças. Com a queda da temperatura nesta época do ano, doenças respiratórias como a gripe e COVID-19 se tornam presentes e as crianças fazem parte do público prioritário por serem mais suscetíveis a essas infecções. Colocar a carteira de vacinação da criançada em dia é uma maneira de garantir a proteção contra doenças graves, que podem ser fatais.