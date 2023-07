Como resultado, a cobertura de DTP1 (administrada pelo programa nacional de imunizações como a vacina pentavalente) avançou 5 pontos, chegando a 84%. Para a vacina contra a pólio, o número avançou 6 pontos, entre 2021 e 2022, chegando a 77%.

Os índices positivos não se restringem apenas ao Brasil. Segundo o estudo, 4 milhões de crianças receberam imunização a mais em 2022 em comparação com o ano anterior. A medida se deve pelos agentes e órgãos sanitários que intensificaram os esforços para lidar com o retrocesso de vacinação causado pela pandemia do COVID-19

Ainda em 2022, 20,5 milhões de crianças deixaram de receber uma ou mais vacinas por meio dos serviços de imunização de rotina, em comparação com 24,4 milhões de crianças em 2021. Os números representam uma melhora, mas ainda são maiores que as 18,4 milhões de crianças que não foram imunizadas em 2019, antes das interrupções relacionadas à pandemia.

"Esses dados são encorajadores e um tributo àqueles que trabalharam tão arduamente para restaurar os serviços de imunização que salvam vidas após dois anos de declínio na cobertura de imunização ", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS. "Mas as médias globais e regionais não contam a história completa e escondem desigualdades graves e persistentes. Quando os países e regiões ficam para trás, as crianças pagam o preço".

Ainda que positivos os sinais para uma recuperação global relacionada à imunização, os avanços encontram-se em apenas alguns países, em especial aqueles que mantiveram uma cobertura vacinal estável. Dos 73 países que registraram declínios substanciais na cobertura durante a pandemia, 15 se recuperaram aos níveis pré-pandemia, 24 estão a caminho da recuperação e, o mais preocupante, 34 estagnaram ou continuaram em declínio.





Sendo um atenção primária, os órgãos responsáveis pela pesquisa destacam a necessidade de manter a fiscalização e fortalecimento da cobertura vacinal. "Por trás da tendência positiva, há um aviso grave", disse Catherine Russell, diretora executiva do Unicef. "Até que mais países corrijam as lacunas na cobertura de imunização de rotina, as crianças em todo o mundo permanecerão em risco de contrair e morrer de doenças que podemos prevenir. Vírus como o sarampo não reconhecem fronteiras. Os esforços devem ser fortalecidos com urgência para alcançar as crianças que perderam suas vacinas, ao mesmo tempo em que se restaura e melhora ainda mais os serviços de imunização em relação aos níveis pré-pandemia".