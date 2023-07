683

A doença pode afetar diferentes áreas do cérebro e os sintomas variam de acordo com a localização e o tamanho do acidente vascular cerebral Marcelo Camargo/ Agência Brasil



O ex-presidente José Sarney, de 93 anos, sofreu uma queda dentro de casa nesse domingo (16/7) e foi levado ao Hospital UDI, em São Luiz (MA). Ele foi diagnosticado, segundo informações dos médicos da unidade, com uma pequena isquemia cerebral.



Segundo o médico neurocirurgião Felipe Mendes, membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, a isquemia cerebral é causada por um bloqueio na circulação sanguínea cerebral e pode acontecer por um fator local ou consequência da migração de pequenos coágulos a partir do coração ou das artérias que irrigam o cérebro.









"Apesar de detalhes do caso do ex-político não terem sido divulgados, a doença pode afetar diferentes áreas do cérebro e os sintomas variam de acordo com a localização e o tamanho do AVC ou do evento isquêmico . “Por isso, a avaliação médica é fundamental para um diagnóstico preciso e o início do tratamento adequado.”





Sarney já recebeu alta e está sob cuidados dos familiares, em São Luís.

"Ela tem sintomas variados que vão depender da área do cérebro atingida e também da extensão do dano. Entre elas nós temos fraqueza ou dormência em um lado do corpo, podendo gerar problemas na movimentação; dificuldade de falar corretamente, encontrar as palavras certas ou entender o que os outros estão dizendo; perda de visão repentina ou embaçamento em um ou ambos os olhos; tontura, problemas de equilíbrio e dificuldade ao andar; dor de cabeça intensa; e alterações na consciência."O médico explica que a isquemia cerebral é o tipo mais comum de acidente vascular cerebral (AVC) , representando 85% dos casos desse evento.LEIA MAIS: AVC isquêmico pode causar quase 5 milhões de mortes até 2023, aponta estudo De acordo com o profissional, a isquemia pode ter sido o motivo da queda de Sarney. "Isso acontece devido à sua influência direta em áreas específicas do cérebro responsáveis pelo controle do equilíbrio e da coordenação motora. Com a falta de suprimento adequado de sangue para uma área do cérebro, as células aéreas nessa região começam a sofrer danos por falta de oxigênio e nutrientes. Entre elas nós temos o cerebelo, que tem função importante no controle do equilíbrio, postura e coordenação motora", explica.