Campanha Junho Lilás: saiba a importância do Teste do Pezinho

Teste pode identificar até 53 infermidades (foto: Freepik)

A Campanha Junho Lilás visa conscientizar a população sobre a relevância da triagem neonatal, especialmente do Teste do Pezinho, realizado nos primeiros dias de vida do bebê. No dia 6 de junho, é comemorado o Dia Nacional do Teste do Pezinho, exame capaz de identificar mais de 60 doenças a partir de algumas gotas de sangue coletadas do recém-nascido.









Realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o Teste do Pezinho é rápido, quase indolor e gratuito nas Unidades Básicas de Saúde. Atualmente, o exame abrange seis doenças, mas com a nova Lei 14.154/21, passará a identificar até 53 enfermidades.









As principais doenças identificadas pelo teste, que podem ser graves ou mesmo fatais, incluem fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase. Além do exame oferecido pelo SUS , clínicas e laboratórios particulares realizam testes que analisam mais de 100 condições sanguíneas.





No entanto, o Brasil ainda enfrenta desafios no diagnóstico de doenças neonatais. Em 2020, apenas 82% dos recém-nascidos fizeram o Teste do Pezinho, e destes, somente 58% o realizaram no período adequado, segundo dados do Ministério da Saúde.