Luminosidade especial na sala de parto reduz dor e dá conforto a mãe e bebê

o Hospital Santa Mônica, em Divinópolis, investiu em um ambiente especial com luzes e música ambiente para amenizar as dores do parto e acolher o bebê (foto: Hospital Santa Mônica/Divulgação)





A dor é inerente ao trabalho de parto, porém, para aliviá-la, no Hospital Santa Mônica (HSM), do Grupo Hapvida NotreDame Intermédica, em Divinópolis (MG), toda a equipe médica e de enfermagem atuam para deixar esse momento mais especial e humanizado. Uma grande aliada nesta tarefa é algo que parece simples, mas que pode influenciar positivamente no trabalho de parto: a iluminação adequada. Depos de uma série de estudos, o hospital constatou que a concepção feita com uma luz especial tende a ser mais tranquila para a gestante e também para o bebê.









Na suíte de parto do HSM, as mamães podem optar por um ambiente com iluminação normal, metade penumbra, ou pelas luzes que simulam a aurora boreal. Segundo Cássia Cristina Costa, mestre em enfermagem e coordenadora da Linha Materno Infantil do Hospital Santa Mônica, o ambiente criado pelas luzes estabelece o equilíbrio e a harmonia entre corpo, mente e emoções por intermédio das cores.





Conforme Cássia Cristina Costa, mestre em enfermagem e coordenadora da Linha Materno Infantil do Hospital Santa Mônica, com o filho Vinícius no colo, o ambiente criado pelas luzes estabelece o equilíbrio e a harmonia entre corpo, mente e emoções por intermédio das cores (foto: Arquivo Pessoal ) Recentemente ela sentiu na pele a experiência que a técnica traz para as mães e bebês na hora da concepção. Cássia deu à luz, no dia 11 de maio, ao pequeno Vinícius: "Utilizamos, no meu parto, as luzes da aurora boreal. Isso me proporcionou um ambiente aconchegante e tranquilo. Essas medidas não farmacológicas trazem para nós, mães, e para os bebês, uma dignidade e uma sensação de extremo zelo e acalento nesse momento que é tão importante e intenso".

Ela relatou que a equipe deu todo subsídio para que o parto ocorresse com confiança e segurança: “Optei pelo natural e não solicitei analgesia. Além da iluminação especial, a equipe, formada por enfermeiros, obstetra, pediatra e doula, fizeram todo o acompanhamento. O Vinícius nasceu na banqueta e, assim que dei à luz, eu o peguei no colo e o amamentei. Uma experiência linda e única. Outro ponto importante é que a equipe permitiu que meu marido, Flávio, permanecesse ao meu lado o tempo todo".

Ambiente especial Além da iluminação, o HSM tem uma série de serviços e ações que podem contribuir para a tranquilidade do parto, mesmo em centros cirúrgicos, como o caso das cesáreas.





A sala de Parto, Pré-parto e Pós-parto (PPP) foi idealizada há dois anos. O ambiente é projetado para proporcionar todo o acolhimento e aconchego para a mãe, o bebê e sua família. “Para as mães que, assim como eu, escolhem o parto natural, o hospital e sua equipe oferecem todas as condições para dar à mulher tratamentos não medicamentosos como camas e cadeiras apropriadas para as gestantes, bola, cavalinho, massagens e banhos em água morna para o relaxamento e diminuição da sensação dolorosa das contrações”, explica Cássia.





O ambiente também é climatizado, conforme a necessidade da mulher. Ela também pode escolher uma playlist que a ajude a se sentir bem e relaxada, propiciando um ambiente confortável, calmo e acolhedor.

Segundo Rogério Sad, diretor médico de Minas Gerais do Hapvida Notredame Intermédica, o grupo tem sempre buscado trazer inovações que ofereçam mais conforto, interação com a família e estrutura apropriada para favorecer o parto humanizado. Os hospitais maternidade da rede contam com equipe multiprofissional composta por anestesistas, pediatras, corpo de enfermagem, assistentes, além da equipe de apoio, que fica à disposição para intervir somente se necessário, cumprindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).





“Humanizar é focar na mãe e no bebê, é respeitar a natureza do corpo, dando o protagonismo do trabalho de parto à mulher, mas garantindo rigor e segurança em todo o processo. Oferecer toda estrutura necessária para tornar esse momento mais leve e mais seguro para mãe, com profissionais treinados, é nosso objetivo”, reforça Rogério Sad.