Prematuridade de bebês: neonatologista esclarece aspectos importantes

Há cerca de um mês, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) divulgaram um relatório alertando para uma 'emergência silenciosa' de nascimentos prematuros em todo o mundo. O documento estima que, apenas em 2020, 13,4 milhões de crianças nasceram prematuramente, sendo que quase 1 milhão veio a óbito em decorrência de complicações - aproximadamente um em cada 10.Em uma entrevista exclusiva, o pediatra neonatologista Celso Moura Rebello, presidente do Departamento de Neonatologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP), elucidou os graus de prematuridade de um bebê, situações em que é possível antecipar um parto prematuro, a relevância do pré-natal e outros fatores cruciais relacionados ao tema.De acordo com o especialista, além do peso, a idade gestacional é um dos elementos mais importantes para o neonatologista ou pediatra que atua no neonatal. A definição de prematuridade extrema, precoce ou intermediária está relacionada às semanas de gestação, e não ao peso em quilogramas.Existem três graus de prematuridade. O tardio é aquele que ocorre entre a 34ª e a 36ª semana e 6 dias de gestação. Já o prematuro moderado nasce entre 28 e 33 semanas e 6 dias, enquanto os prematuros extremos nascem antes de completar 28 semanas de gestação."Um prematuro que nasce com 35 semanas, por exemplo, é completamente diferente de crianças que nascem com 25 semanas. O grau de imaturidade e de disfunção de órgãos será maior quanto menor a faixa gestacional", ressalta Rebello.A internação também varia conforme cada caso. No entanto, todos os bebês que nascem antes de 35 semanas de gestação devem ser internados em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal. A partir desta semana, é possível que o recém-nascido prematuro vá para o berçário, caso apresente respiração e peso adequados e não possua complicações importantes. A alta hospitalar pode acontecer entre a 36ª e a 37ª semana, mediante acompanhamento especializado.Sobre a possibilidade de prever o nascimento prematuro, Celso Rebello afirma que, em alguns casos, é possível antecipar a ocorrência, como em gestações gemelares ou trigemelares. Mães com doenças graves, como cardíacas ou respiratórias, também podem ter dificuldade em levar a gestação até o final. O mesmo ocorre quando o crescimento intrauterino é insuficiente ou quando a mãe apresenta uma incapacidade em manter o colo uterino adequadamente fechado.No entanto, quando os médicos enfrentam uma má formação do bebê, eles tentam evitar o nascimento prematuro, desde que haja uma boa condição intrauterina e o feto esteja estável, já que geralmente enfrentará problemas após nascer.Em relação à probabilidade de sobrevivência, o neonatologista destaca a importância do pré-natal e das condições em que ocorre o parto. Quando a gestante realiza um acompanhamento médico adequado desde o início da gravidez, o obstetra consegue detectar e corrigir problemas, o que pode ajudar a levar a gestação até o final ou o mais próximo possível da 38ª semana, em casos de complicações.Por outro lado, quando a mãe não tem acesso ao pré-natal , aumenta-se a probabilidade de prematuridade e complicações. "A idade da gestação também é um ponto importante, os dois extremos tendem a ter mais complicações para a mãe e mais prematuros", esclarece Rebello.A taxa de sobrevivência depende também da UTI onde o bebê está internado, da quantidade de especialistas disponíveis e da infraestrutura tecnológica adequada. O especialista ressalta que essa questão não é responsabilidade apenas dos países e governos, mas também das famílias, que devem considerar esses aspectos ao escolher o local do parto."Quando as famílias vão ter um bebê, se preocupam muito se a maternidade é 'instagramável', se a fotografia vai sair bonita, se pode receber visitas, e não pensam na UTI neonatal e que problemas podem surgir mesmo quando o pré-natal é bem feito. É necessário pensar em ter uma boa assistência tanto para a mãe quanto para o bebê, se surgir algum problema", conclui o pediatra neonatologista.