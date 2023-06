É verdade que pegar 'friagem' faz mal à saúde?

683

Existe sim uma relação entre estar exposto a temperaturas baixas e aquisição de doenças inflamatórias das vias respiratórias superiores (foto: Marielou Lolilop/Pixabay)

Além disso, temperaturas baixas levam a comportamentos que podem favorecer o aparecimento de doenças respiratórias: "No frio, ficamos mais tempo em ambientes fechados, utilizamos roupas há muito tempo guardadas no armário, nos esquecemos de lavar as mãos com frequência (já que está frio, e não temos nenhum estímulo para lavá-las por causa do clima), entre outras coisas”, detalha o otorrinolaringologista.

Risco é para todas as idades, mas são mais vulneráveis os acima de 65 anos e menores de 2 anos Apesar de tais hábitos serem nocivos para todas as pessoas, a população acima de 65 anos e as crianças menores de 2 são as mais vulneráveis, de acordo com o médico.



Mas, já que friagem realmente pode fazer mal, o que fazer para evitar esses problemas de saúde?



Não tem muito segredo, mas é sempre bom lembrar:

Lavar as mãos, com água e sabão, antes das refeições, após utilizar transporte público ou ficar em contato com muitas pessoas (especialmente doentes)

Utilizar máscara, caso esteja com alguma enfermidade respiratória (para evitar que outras pessoas se contaminem)

Lembrar de higienizar as blusas de inverno antes de voltar a vesti-las, pois o tempo guardados dentro do armário, sem uso, pode encher essas roupas de ácaro e outros micro-organismos potencialmente causadores de alergias e outras doenças.

Essa são as principais medidas preventivas. E, quando esfriar, não se esqueça: ande sempre com um agasalho para evitar a temida friagem.







Todo mundo já ouviu alguns conselhos, que por muito tempo, foram vistos como verdade, e seguidos, como regra. Um desses é sobre “pegar friagem”. Que atire a primeira blusa de frio quem nunca ouviu da mãe ou de algum outro familiar que tinha que se agasalhar para não ficar doente? Mas será que isso procede?O otorrinolaringologista do Hospital Cema, Cícero Matsuyama, esclarece: "Existe sim uma relação importante entre estar exposto a temperaturas baixas e aquisição de doenças inflamatórias das vias respiratórias superiores . Quando o ser humano entra em contato com climas muito frios, ocorre uma diminuição no aporte da secreção da imunoglobulina A, responsável pela primeira barreira contra agentes infecciosos".