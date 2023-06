MS amplia acesso ao tratamento da hepatite B na rede pública

683

Pessoas infectadas com uma carga viral menor do HBV - vírus da doença - e com menores taxas de transaminase também poderão ter acesso ao tratamento na rede pública (foto: Mohamed Hassan por Pixabay) Após consulta pública encerrada no início de 2023, o Ministério da Saúde atualizou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para a hepatite B e, a partir de agora, pessoas infectadas com uma carga viral menor do HBV – vírus da doença – e com menores taxas de transaminase também poderão ter acesso ao tratamento na rede pública.









O medicamento tenofovir alafenamida - TAF, que já vinha sendo utilizado desde o ano passado por meio de nota técnica, foi incorporado em definitivo nessa atualização do PCDT, para pacientes com cirrose ou alteração renal ou óssea e que já utilizaram lamivudina, o primeiro medicamento oral, que agora foi descontinuado. Com o novo protocolo, mais pacientes ganham tratamento gratuito para uma doença que não tem cura, mas tem tratamento e prevenção por vacina. Pessoas vivendo com HIV e que também contraíram o vírus da hepatite B também poderão ter acesso a esse novo medicamento.









Em relação ao medicamento usado anteriormente, o TAF tem menos efeitos adversos, como perda mineral óssea, que poderia levar a osteoporose, e disfunção renal: "Ele oferece maior estabilidade plasmática, além de ter a vantagem de, após ser absorvido pelo Gastroenterologista e diretor médico associado da Gilead Sciences, Eric Bassetti, avalia as mudanças com bons olhos: “A notícia é muito animadora, pois o tenofovir alafenamida é um medicamento potente e com mais segurança, além de ser a última opção aprovada para o tratamento da hepatite B no Brasil e em diversos países do mundo”.Em relação ao medicamento usado anteriormente, o TAF tem menos efeitos adversos, como perda mineral óssea, que poderia levar a osteoporose, e disfunção renal: "Ele oferece maior estabilidade plasmática, além de ter a vantagem de, após ser absorvido pelo intestino , quase não há necessidade de eliminação pelos rins, ou seja, sem impactá-los", detalha Bassetti.

Sobre a hepatite B

Considerado uma epidemia crônica mundial, o HBV afeta cerca de 257 milhões1 de pessoas no mundo e em torno de 1,1 milhão no Brasil2, sendo que, entre 2000 e 2021, o país teve mais de 264 mil3 casos confirmados. A hepatite B figura entre os problemas de saúde pública mais preocupantes em todo o mundo e virou um dos alvos da Organização Mundial de Saúde (OMS), que estabeleceu como meta a sua eliminação até 2030.









A doença pode não apresentar sintomas, mas pode causar dores abdominais, fadiga extrema, vômito, icterícia, náuseas e urina escura, além de, em casos extremos, ocasionar grave dano hepático – como cirrose e câncer de fígado – e levar à morte. Por isso, a detecção do HBV é essencial e pode ser feita através de exames laboratoriais ou teste rápido, com apenas uma gota de sangue e resultado em cerca de 20 minutos: “Como a transmissão pode se dar pelo sangue, sexual ou materno-fetal, grande parte da população mundial, principalmente na Ásia, já foi exposto ao vírus. O ideal é que todas as pessoas sejam testadas ao menos uma vez na vida e, se indicado, o tratamento for feito de forma correta, como outras doenças crônica como hipertensão ou diabetes ”, explica Eric Bassetti.





O gastroenterologista também enfatiza que a vacina está disponível no SUS para toda a população quem ainda não foi contaminada, oferecendo proteção a longo prazo para crianças e adultos.