Laboratório de BH se mobiliza para aumentar cobertura vacinal contra a gripe

Repetindo o cenário nacional, a cobertura vacinal contra a gripe em Minas Gerais segue em baixa. O estado está longe ainda de atingir a meta de 90% preconizada pelo Ministério da Saúde. Dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES), de 30/5, mostram que apenas 34,9% das crianças foram imunizadas contra a Influenza este ano e 39,31% das gestantes. Entre a população geral, a taxa de cobertura também não chega a 50%.





Para potencializar esses índices e conscientizar a sociedade sobre a importância da imunização, cujo dia mundial é lembrado na próxima sexta-feira (9/6), o São Marcos - Saúde e Medicina Diagnóstica, que pertence a Dasa, promoverá neste sábado, 3/06, o Dia V de Vacinação, na unidade Centro de Contagem (Av. Prefeito Gil Diniz, 495), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Durante a ação, que acontecerá das 7h às 13h, serão ofertadas as vacinas contra a gripe tetravalente e Efluelda (focada no público idoso), além da HPV nonavalente , entre outras.

Uma nova ação já está programada para o dia 17/6, na unidade do Bairro Castelo (Av. dos Engenheiros, 359). "No local, profissionais do São Marcos estarão prestando orientações sobre as vacinas mais importantes que devem ser atualizadas, em conformidade com o Calendário Nacional de Imunização. Esperamos receber pelo menos 500 pessoas, entre crianças, adultos e idosos", afirma Graziella Abras, Diretora Regional da Dasa em Minas.









LEIA MAIS: Vacina Calixcoca da UFMG promete tratar dependência de cocaína e crack A responsável técnica pela área de vacinas do São Marcos, Marisa Mariano, destaca que, com o aumento dos casos de gripe e pneumonia , devido às baixas temperaturas, as vacinas são essenciais para proteger a população e evitar situações em que essas doenças evoluem para óbito. Entre as faixas etárias que correm mais risco, estão os idosos. "Para pessoas a partir de 60 anos, indicamos a Efluelda, uma vacina altamente eficaz, que possui quatro vezes mais antígenos do que a tetravalente padrão e aumenta a proteção em 24% ", explica.





Para as outras faixas etárias, Marisa afirma que a campanha está disponibilizando a vacina tetravalente contra a gripe. "Ela possui as cepas determinadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), porém contém uma cepa B adicional em relação à vacina de gripe Trivalente do SUS, sendo capaz de gerar uma proteção maior. Quanto mais tipos de vírus forem cobertos pela imunização, menor a possibilidade de adquirir a doença ou de tê-la em sua forma grave", complementa.





Vacina contra o HPV





No Dia V de Vacinação, o São Marcos ainda estará disponibilizando a HPV nonavalente, principal meio de prevenção contra o HPV (Papilomavirus humano), patógeno responsável, segundo a OMS, por 95% dos casos de câncer de colo de útero, além de causar cânceres na vagina, vulva, ânus e pênis. "A HPV9 pode prevenir de 70% a 90% dos casos de câncer de colo de útero. Ela inclui os quatro tipos de HPV presentes na vacina HPV4 (6, 11, 16 e 18) e cinco tipo adicionais (31, 33, 45, 52 e 58), o que amplia a proteção contra infecção, cânceres e lesões pré-neoplásicas relacionadas ao vírus", observa Marisa.





Assim como na gripe, a cobertura vacinal contra o HPV mantém-se bem abaixo da meta preconizada. Os dados mais recentes são de 2022. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil fechou o ano passado com a cobertura vacinal de meninas, de 9 aos 14 anos, com 75,81% de adesão, na primeira dose, e 57,44%, na segunda dose. Entre os meninos, as taxas foram de 52,26% e 36,59%, na primeira e segunda dose respectivamente.



LEIA MAIS: Pacientes acamados têm enfrentam dificuldades para tomar vacina em BH





Marisa destaca que, nos últimos anos, o Brasil vem registrando queda nos índices de imunização contra várias doenças, muitas delas consideradas erradicadas. Segundo ela, são várias as explicações para esse cenário. Em primeiro lugar, há uma percepção enganosa, de parte da população, de que as vacinas não são seguras. Muitos temem seus efeitos adversos. "É essencial investir em campanhas informativas para mobilizar cada vez mais a população, reforçando a conscientização sobre a importância das vacinas para salvar vidas. Só assim podemos nos proteger de diversas doenças, algumas muito graves e com alta taxa de mortalidade, e garantir mais segurança e saúde para todos", finaliza.





Serviço





Dia 03/06 - Dia V de Vacinação

Unidade Centro de Contagem

Endereço: Av. Prefeito Gil Diniz, 495, das 7h às 13h





Dia 17/06 - Dia V de Vacinação

Unidade Castelo

Endereço: Av. dos Engenheiros, 359, das 7h às 13h