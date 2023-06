Prefeitura de São Paulo financia estudo da UFMG para vacina calixcoca

683

Vacina calixcoca da UFMG: com o aporte financeiro do município de São Paulo, espera-se que a pesquisa avance para a etapa de aplicação em seres humanos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Segundo informações da prefeitura, o imunizante pode ajudar a diminuir os efeitos negativos das drogas na cidade, especialmente na região conhecida como Cracolândia. A calixcoca já demonstrou eficácia em bloquear os efeitos das substâncias ativas das drogas durante a fase pré-clínica de testes com ratos.

Com o aporte financeiro do município de São Paulo, espera-se que a pesquisa avance para a etapa de aplicação em seres humanos. A criação dessa vacina pode representar uma importante ferramenta no tratamento da dependência química, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos usuários e a redução dos impactos sociais e de saúde na capital paulista.

A Prefeitura de São Paulo anunciou o financiamento de um projeto da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) com o objetivo de criar uma vacina para combater a dependência de crack e cocaína. O investimento previsto é de aproximadamente R$ 4 milhões. A vacina, chamada de calixcoca, tem potencial para produzir anticorpos anticocaína no organismo dos pacientes.