Esqueça os mitos sobre cirurgia robótica e veja porque tecnologia é viável

683

(foto: Freepik)

Há muitas dúvidas que pairam a cirurgia robótica , que chegou há alguns anos em Belo Horizonte como uma tecnologia de ponta inacessível e elitista. Mas não é bem assim. Os avanços dos estudos e a percepção sobre a sustentabilidade e eficácia desse tipo de intervenção começaram a tornar o procedimento mais recomendável e cada vez mais acessível.Sobre isso, o especialista no assunto e onco-urologista Renato Corradi tira dúvidas e mostra que, no fim das contas, tanto paciente (com os resultados) quanto o sistema de saúde (que desafoga de forma preventiva) se beneficiam da modalidade.A cirurgia robótica possibilita ao cirurgião uma maior amplitude de movimentos das pinças cirúrgicas e uma visão em 3D de todo campo cirúrgico. Isso pode proporcionar melhores resultados funcionais com menor taxa de incontinência e impotência. Sendo assim, os gastos para tratamento dessas complicações podem ser reduzidos. Além disso, por ser um procedimento minimamente invasivo, o tempo de recuperação e internação hospitalar são menores (economizando com custos de planos de saúde e hospitais) e o paciente poderá retornar às suas atividades mais precocemente.As pessoas e as operadoras de saúde estão, cada vez mais, vendo as vantagens do procedimento e isso fez com que alguns convênios já assumam a totalidade do custo da cirurgia robótica. Além disso, novos robôs estão sendo lançados e adquiridos e essa concorrência tende a diminuir os custos dos insumos do robô.Com certeza. Os pacientes devem avaliar e pensar no valor e nos benefícios que a cirurgia robótica pode trazer para a sua saúde e sua recuperação, que é tudo que mais importa. Ninguém quer gastar um pouco menos para depois ter efeitos adversos e até mesmo ter que gastar mais em tempo, saúde e dinheiro.Devemos saber quantificar os benefícios da utilização da cirurgia robótica em relação ao menor gasto com uso de medicamentos, internação hospitalar e tratamento de possíveis complicações cirúrgicas e pós cirúrgicas. Com isto, poderemos avaliar de forma objetiva o impacto e os benefícios financeiro da cirurgia robótica no tratamento dos pacientes. Assim, os planos de saúde e o setor público poderão arcar de forma responsável com os custos do procedimento robótico.Segundo o especialista, o caminho para que essa modalidade de cirurgia seja aprovada e disponibilizada pelos convênios e pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é mostrar as vantagens e diferenciais do procedimento. "Além de todos os benefícios citados, em aspectos oncológicos já é possível perceber um melhor tratamento do câncer com a cirurgia robótica". O médico afirma que isso é um grande passo, pois permite que as pessoas busquem o diagnóstico de maneira precoce sem medo do tratamento.O cirurgião vai trabalhar pela mesma ótica da laparoscopia. A diferença é que, na robótica, o médico consegue enxergar as estruturas do corpo aumentadas e em 3D. Além disso, as pinças do robô têm articulações, o que ajuda a mimetizar os movimentos da mão humana. Renato Corradi destaca, por exemplo, que a cada dia ela é mais indicada para o tratamento do câncer de próstata.