Empresário injeta sangue do filho de 17 anos buscando rejuvenescimento

683

(foto: Ewa Urban/Pixabay )













Leia também:



Pesquisas sobre a relação entre o rejuvenescimento e as transfusões de sangue ainda estão em estágios iniciais. Um dos estudos mais avançados data de 2005, quando pesquisadores conectaram um camundongo idoso a um jovem para compartilharem sangue e órgãos. Eles perceberam que os camundongos mais velhos apresentavam melhorias na cognição e na circulação. No entanto, pesquisas recentes indicam que as transfusões podem, na verdade, acelerar o processo de envelhecimento.Leia também: Homens vivem cerca de 7,1 anos a menos do que mulheres, aponta pesquisa.





Leia também: Bryan coletou o sangue de seu filho, que foi transformado em plasma líquido e, posteriormente, em um lote de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas por meio de uma máquina. Ele também doou um litro de seu próprio sangue para seu pai, Richard, de 70 anos.Leia também: Procedimentos estéticos procurados por homens estão aumentando; veja.





Para tentar atingir seus objetivos, o empresário recebe pulsos eletromagnéticos no assoalho pélvico visando melhorar o tônus muscular; utiliza óculos que bloqueiam a luz azul por duas horas antes de dormir no mesmo horário todos os dias; e consome exatamente 1.977 calorias diárias.

Um empresário do setor de tecnologia dos Estados Unidos, de 45 anos, fez uma transfusão de sangue com seu filho de 17 anos, na esperança de alcançar o rejuvenescimento. O caso ocorreu no país norte-americano, e essa não é a primeira iniciativa do homem para parecer mais jovem.