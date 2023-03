Homens: cinco razões para encontrar (logo) um urologista para chamar de seu

O mês é das mulheres, mas não podemos esquecer que os cuidados na saúde sexual e reprodutiva do homem são muito importantes, inclusive para protegê-las. Por isso, o Phd e urologista Renato Corradi reforça a importância da consulta preventiva e da rotina esporádica de idas a este profissional.

Renato Corradi destaca que ter um urologista de confiança é a chance de o homem conversar com um profissional qualificado e esclarecer dúvidas em relação à sexualidade, hábitos urinários e saúde em geral

Segundo o especialista, os homens, diferentemente das mulheres, não têm o hábito de procurarem o médico para prevenção da sua saúde e acabam fazendo isso só em situações extremas e em caso de doenças (já visíveis ou com sinais óbvios). Sendo assim, a consulta com o urologista ainda é cercada, historicamente, por muitos tabus e preconceitos.

Foco na saúde do homem

“Porém, observo uma mudança de mentalidade nos últimos anos e acredito que seja em razão do aumento da quantidade e qualidade de informações que as pessoas têm acesso, além de campanhas de conscientização como o Novembro Azul . É por isso que faço tanta questão de passar informações à mídia com credibilidade, pois informação correta salva vidas”, afirma Renato Corradi.