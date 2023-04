Disfunções faciais: descubra os benefícios da cirurgia ortognática

Situações simples do dia a dia, como sorrir para fotos ou se olhar no espelho, se tornam um problema para pessoas que apresentam deformidades faciais (foto: Samuel Ramos/Divulgação) Durante o desenvolvimento do corpo humano, alguns problemas podem acarretar o crescimento irregular dos ossos do rosto, o que pode afetar diretamente o bem-estar e a qualidade de vida do indivíduo. Quando essas alterações são na mandíbula, existe a possibilidade delas se manifestarem na forma de prognatismo (mandíbula grande) ou retrognatismo (mandíbula curta). Além disso, também há casos que podem afetar a maxila e as duas partes (maxila e mandíbula) de maneira combinada. Em qualquer uma dessas situações, a cirurgia ortognática é o procedimento mais adequado para corrigir essas alterações ósseas









Com as consequências positivas nas funções dos ossos e dos músculos cérvico-faciais, o equilíbrio harmônico do rosto também pode ser restabelecido, contribuindo significativamente para recuperar a autoestima do paciente. “Situações simples do dia a dia, como sorrir para fotos ou se olhar no espelho, se tornam um problema para pessoas que apresentam essas deformidades. Devolver a segurança com o seu aspecto facial é um ganho importante proporcionado pela ortognática”, destaca Capuchinho.





Como funciona o procedimento cirúrgico

O procedimento é feito, de fato, após o reposicionamento dentário pré-existente, por meio de aparelhos ortodônticos fixos ou alinhadores invisíveis, sob os cuidados de um ortodontista. A cirurgia acontece dentro da cavidade bucal, evitando cicatrizes aparentes e, dependendo do porte, da recuperação anestésica e de características de cada indivíduo, a alta pode acontecer no dia seguinte.





Simplificando, existem três classes de alterações dentofaciais nos pacientes candidatos à cirurgia ortognática. A classe I serve como referência para as demais, pois indica o posicionamento correto da arcada dentária e a relação equilibrada entre a maxila e a mandíbula. A classe II ocorre quando a maxila está situada muito à frente da mandíbula. Já a classe III ocorre quando há o inverso da classe II, ou seja, a mandíbula está à frente da maxila.

O período pós-operatório costuma se prolongar por alguns meses e é preciso seguir todas as orientações médicas. O paciente passa por alguns incômodos nesse período, como inchaço facial, dores moderadas na articulação têmporo-mandibular e alguma dificuldade para abrir e fechar a boca, mas os sintomas diminuem nos dias seguintes ao procedimento e com os cuidados de fisioterapia e fonoaudiologia.





É importante manter o repouso e voltar às atividades de forma gradual, sempre após a orientação médica. Além disso, as complicações são raras, o que torna o procedimento bastante seguro e eficiente.