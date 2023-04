Consumo de maconha pode aumentar libido feminina, diz estudo

(foto: Unsplash/ Elsa Olofsson)

Pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), em Portugal, publicaram um artigo no European Journal of Neuroscience, que aponta que o consumo de maconha pode aumentar a libido feminina O estudo, feito com ratos de laboratório, apontou que o THC , principal componente psicoativo da maconha, aumenta a "resposta sexual" das mulheres quando influenciado pelos hormônios femininos, como o estradiol e a progesterona.Sandra Sá, uma das pesquisadoras que integrou o estudo, explicou, em comunicado oficial, que o THC atua sobre os neurotransmissores que regulam o desejo sexual e por isso os neurônios podem ser ativados. Ao mesmo tempo que passa a existir maior vontade por sexo - os mecanismos inibidores são minimizados na mulher."O que se verifica é que o THC aumenta a ativação dos mecanismos que desencadeiam a resposta sexual feminina, ao mesmo tempo que também aumenta a inibição dos mecanismos que deveriam 'terminar' esta resposta", afirma a pesquisadora.Segundo Sandra, o estudo mostrou "como a desregulação do sistema endocanabinóide, causada pelo consumo de cannabis, interfere em circuitos neuronais e altera o comportamento sexual feminino".Os ratos usados na pesquisa foram submetidos a uma baixa dose de cannabis de modo constante, com o intuito de simular o que seria considerado um "consumo recreativo" por humanos. O estudo foi publicado em fevereiro.