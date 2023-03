Tema da campanha sobre autismo é 'Que a inclusão vire rotina'

A Comissão das Associações de Defesa dos Direitos dos Autistas - Minas Gerais, a CADDA, acaba de lançar o tema da campanha de 2023: "Que a inclusão vire rotina". Conforme a organização, esse





A luta é sempre para minimizar as barreiras sociais existentes em todos os segmentos. Neste domingo (2/4), na comemoração presencial, a CADDA convida autistas, familiares e amigos para se confraternizarem das 9h às 12h, na Praça da Assembleia, no Bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte. Os organizadores lembram que é preciso levar sua contribuição para o lanche coletivo e que bebidas alcoólicas não serão permitadas.

Programação diversificada

A CADDA terá diversas atividades durante todo o mês de abril, tanto presenciais como on-line. No Instagram: @cadda.mg; Facebook: TEABH.MG. Toda a mobilização, destaca a organização, "é para fazer valer esse movimento reafirmando o compromisso de estabelecer um mundo mais inclusivo para as pessoas com autismo, sem deixar ninguém para trás".





Toda programação desenvolvida pela CADDA é variada e rica e vai contar com a participação de pessoas com autismo, seus familiares, associações, entidades educacionais e profissionais ligados à área.

O TEA

Em 2007 a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu o dia 2 de abril como sendo o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo.

O Transtorno do Espectro do Autismo, que leva a sigla TEA, é uma condição de saúde que tem como característica o comprometimento na comunicação e na interação social associado a interesses restritos e comportamentos repetitivos.



Hoje, sabe-se que com o atendimento precoce e terapias adequadas, essas pessoas podem ter uma qualidade de vida melhor e, dessa forma, estabelecer o seu lugar onde ela quiser.

O diagnóstico





As pessoas afetadas pelos TEAs frequentemente têm condições comórbidas, como epilepsia, depressão, ansiedade e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O nível intelectual varia muito de um caso para outro, que vai de deterioração profunda a casos com altas habilidades cognitivas.





Embora algumas pessoas com TEAs possam viver de forma independente, existem outras com deficiências severas que precisam de atenção e apoio constante ao longo da vida.



As intervenções psicossociais baseadas em evidência, tais como terapia comportamental e programas de treinamento para pais, podem reduzir as dificuldades de comunicação e de comportamento social e ter um impacto positivo no bem-estar e na qualidade de vida de pessoas com TEAs e seus cuidadores.



As intervenções voltadas para pessoas com TEAs devem ser acompanhadas de atitudes e medidas amplas que garantam que os ambientes físicos e sociais sejam acessíveis, inclusivos e acolhedores.

Sintomas

De acordo com o quadro clínico, os sintomas podem ser divididos em três grupos:

Ausência completa de qualquer contato interpessoal, incapacidade de aprender a falar, incidência de movimentos estereotipados e repetitivos, deficiência mental O paciente é voltado para si mesmo, não estabelece contato visual com as pessoas nem com o ambiente; consegue falar, mas não usa a fala como ferramenta de comunicação (chega a repetir frases inteiras fora do contexto) e tem comprometimento da compreensão Domínio da linguagem, inteligência normal ou até superior, menor dificuldade de interação social que permite levar a vida próxima do normal

Tratamento

O autismo é um transtorno crônico mas que conta com esquemas de tratamento que devem ser introduzidos tão logo seja feito o diagnóstico e aplicados por equipe multidisciplinar.



Envolve a intervenção de médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, pedagogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e educadores físicos, além da imprescindível orientação aos pais ou cuidadores. É altamente recomendado que uma equipe multidisciplinar avalie e desenvolva um programa de intervenção personalizado, pois nenhuma pessoa com autismo é igual a outra.



* Fontes: Associação de Amigos do Autista; Blog da Saúde do Ministério da Saúde; e Lei nº 12.764/2.012, institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.