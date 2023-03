Autismo: shopping de BH prepara programação especial para a data

(foto: Pixabay)





Como parte das atividades do Dia Mundial de Conscientização sobre Autismo , 2 de abril, o Minas Shopping preparou uma programação recheada de ações voltadas à inclusão e à acessibilidade de crianças e adultos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ao longo do mês, serão oferecidas diversas atrações gratuitas, em parceria com a ONG Onda Autismo, como sessão de cinema, evento de Páscoa, maquiagem artística e roda de conversa sobre o tema.





Para proporcionar mais conforto sensorial a esse público, a partir de 1º de abril, pessoas com TEA ou qualquer tipo de hipersensibilidade auditiva podem fazer um empréstimo de abafadores de ruídos durante o passeio pelo shopping. O equipamento reduz o incômodo com os barulhos, proporcionando mais tranquilidade às pessoas com hipersensibilidade. Basta que os interessados se dirijam ao Fraldário, localizado no Piso 2, com laudo médico para preencher um breve cadastro.









Como o mês de abril também é Páscoa, o coelhinho chega ao shopping para trazer várias brincadeiras e diversão às crianças na época mais doce do ano. No dia 2 de abril, das 15h às 16h, haverá uma programação especial para os pequenos com TEA. A brincadeira não para por aí: no dia 8 de abril, um camarim vai transformar as crianças no seu personagem preferido com uma maquiagem artística. "Saber que temos um local que nos acolhe, sem preconceito, e mostrar à sociedade que nós, pessoas com TEA, podemos fazer qualquer coisa é emocionante", afirma Graziele Gomes, da ONG Conexão Mães Neuroatípicas.





Para reforçar a pauta de conscientização, o Minas Shopping exibe, no dia 15 de abril, o curta-metragem "Autismo sem Violência", que aborda a temática de respeito às pessoas com TEA. Após a sessão, que acontece às 10h30, no Cineart, haverá uma roda de conversa para troca de experiências entre os participantes. "Será um mês para repensarmos tudo que sabemos sobre autismo com muita informação e conscientização", declara a gerente de Marketing do Minas Shopping, Ana Paula Alkmim.





O posicionamento do Minas Shopping em relação a acessibilidade e inclusão de seus espaços, no entanto, não se limita a eventos pontuais. O empreendimento foi o primeiro shopping de Minas Gerais a receber o selo de "Empresa Amiga do Autista", após treinamento de capacitação oferecido pela ONG Onda Autismo. "Temos muito orgulho em contribuir para abrir novos horizontes e trazer reflexões importantes para tornar a sociedade mais inclusiva. Para nós, é muito importante que qualquer pessoa se sinta confortável e acolhida", afirma Ana Paula.