Ministério da Saúde divulga agenda de vacinação que inicia no fim do mês

(foto: Freepik)



Também está previsto para abril intensificar a campanha de vacinação contra a influenza , antes da chegada do inverno, quando as temperaturas mais baixas levam ao aumento nos casos de doenças respiratórias. Já em maio, deve ocorrer uma ação de multivacinação contra a poliomielite e o sarampo nas escolas.

O Ministério da Saúde divulgou esta semana o cronograma para 2023 do Programa Nacional de Vacinação. As ações começam em 27 de fevereiro, com a aplicação de doses de reforço bivalentes contra a COVID-19 na população com maior risco de desenvolver formas graves da doença, como idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência.





As etapas, de acordo com o Ministério, foram organizadas de acordo com os estoques de doses existentes, as novas encomendas realizadas pela pasta e os compromissos de entregas assumidos pelos fabricantes de vacinas.O cronograma foi pactuado com representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e pode ser alterado caso o cenário de entregas seja modificado ou tão logo novos laboratórios tenham suas solicitações aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).Em relação à imunização contra o coronavírus, os grupos vão receber uma dose de reforço do imunizante bivalente da Pfizer. A primeira etapa se concentra nos grupos prioritários. A cobertura vacinal contra a COVID, nesse momento, inclui pessoas a partir de 70 anos, imunocomprometidos, comunidades indígenas, ribeirinhos e quilombolas.Em seguida, serão convocadas as pessoas com idades entre 60 e 69 anos. A terceira fase dará prioridade para as gestantes e puérperas. E a quarta fase será para os profissionais de saúde.Vale lembrar que o uso emergencial de duas vacinas bivalentes da Pfizer contra a COVID-19 foi aprovado pela Anvisa em novembro de 2022.A bivalente BA1 protege contra a variante original e também contra a variante Ômicron BA1. Já a bivalente BA4/BA5 protege contra a variante original e também contra a variante Ômicron BA4/BA5.O Ministério da Saúde também deve intensificar a vacinação contra a COVID-19 com as vacinas monovalentes, que oferecem proteção contra a infecção. Cerca de 19,1 milhões de brasileiros ainda não completaram o esquema vacinal contra a doença, ou seja, receberam apenas a primeira dose e, por isso, não estão completamente protegidos.A vacina bivalente ajuda a proteger as pessoas contra mais de uma cepa do vírus.No caso da vacina da Pfizer, é usada a tecnologia de ácido ribonucleico (RNA) mensageiro, também conhecido como mRNA.Diferentemente das imunizações tradicionais, que usavam uma versão morta do vírus para que o corpo pudesse produzir anticorpos, as vacinas de mRNA representaram uma inovação na forma de fabricar imunizantes.O mRNA tem a função de carregar as informações necessárias para a síntese proteica. Esses dados são captados pelos ribossomos (organelas que, entre outras funções, realizam o trabalho de sintetizar proteínas dentro das células). A partir disso, o corpo é capaz de produzir uma proteína específica, conhecida como proteína S, usada pelo vírus para invadir as células saudáveis.Os anticorpos e linfócitos T, que fazem parte do sistema imunológico, podem aprender essa informação para combater a proteína de um vírus real. Portanto, é possível imunizar uma pessoa sem que o corpo tenha contato com o vírus, usando apenas um código genético.Quando se trata da imunização para doenças previstas no programa do Ministério da Saúde como um todo, a pasta desta que o Brasil, apesar de ser considerado um país pioneiro em campanhas de vacinação, vem apresentando retrocessos nesse campo desde 2016. Praticamente todas as coberturas vacinais, segundo o ministério, estão abaixo da meta. A cobertura vacinal para a poliomielite no Brasil em 2022, por exemplo, ficou em 72% em relação à primeira dose, e em 64% para o primeiro e o segundo reforços."Diante do cenário de baixas coberturas vacinais, desabastecimento, risco de epidemias de poliomielite e sarampo, além da queda de confiança nas vacinas, o Ministério da Saúde realizou, ao longo do mês de janeiro, uma série de reuniões envolvendo outros ministérios. É importante ressaltar que, para todas as estratégias de vacinação propostas, as ações de comunicação e de comprometimento da sociedade serão essenciais para que as campanhas tenham efeito. A população precisa ser esclarecida sobre a importância da vacinação e os riscos de adoecimento e morte das pessoas não vacinadas", divulgou a pasta."Temos agora um pouco mais de informações sobre o calendário vacinal neste primeiro trimestre, incluindo aí o bônus da vacinação contra influenza e uma campanha a ser realizada especificamente contra pólio e sarampo", comemora a infectologista Luana Araújo. Mas a especialista pondera que, ainda assim, faltam informações práticas importantes, como qual o intervalo mínimo que será praticado da última dose para as populações-alvo.Luana reforça ainda que praticamente todas as coberturas vacinais no país estão muito aquém do necessário. "Aproveite a oportunidade, leve a carteira de vacinação do seu filho a um posto de saúde e complete aqueles esquemas que ainda estiverem falhos. Não há razão nenhuma para submeter seus filhos - e você mesmo - a doenças que não precisam ter."A infectologista lembra que, em relação à poliomielite e ao sarampo, foram contempladas na campanha diante do altíssimo risco de epidemias graves no Brasil pela baixa cobertura vacinal contra essas doenças por aqui. "Nas Américas, estamos ao lado de Bolívia, Equador, Guatemala, Haiti, Paraguai, Suriname e Venezuela na lista de alto risco. Mas isso não muda o fato de que praticamente todas as outras doenças imunopreveníveis também estão com coberturas muito baixas", reitera.

(foto: Ministério da Saúde/Divulgação)

Confira as cinco etapas do cronograma:



Etapa 1 - fevereiro



Vacinação contra COVID-19 (reforço com a vacina bivalente)



Público-alvo:



Pessoas com maior risco de formas graves de covid-19



Pessoas com mais de 60 anos; gestantes e puérperas



Pacientes imunocomprometidos



Ppessoas com deficiência



Pessoas vivendo em Instituições de Longa Permanência (ILP)



Povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas



Trabalhadores da saúde



Etapa 2 - março



Intensificação da vacinação contra COVID-19



Público-alvo:



Toda a população com mais de 12 anos.



Etapa 3 - março



Intensificação da vacinação contra COVID-19 entre crianças e adolescentes



Público-alvo:



Crianças de 6 meses a adolescentes de 17 anos



Etapa 4 - abril



Vacinação contra Influenza



Público-alvo:



Pessoas com mais de 60 anos



Adolescentes em medidas socioeducativas



Caminhoneiros



Crianças de 6 meses a 4 anos



Forças Armadas, forças de segurança e salvamento



Gestantes e puérperas



Pessoas com deficiência



Pessoas com comorbidades



População privada de liberdade



Povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas



Professores



Profissionais de transporte coletivo



Profissionais portuários



Profissionais do Sistema de Privação de Liberdade



Trabalhadores da saúde



Etapa 5 - maio



Multivacinação contra poliomielite e sarampo nas escolas