O que seu signo lhe reserva em 2023?

Os símbolos dos signos (foto: Voytek Pavlik/Pixabay)



Há aqueles que não começam o dia sem antes saber o que seu signo diz para aquela jornada, enquanto outros não estão nem aí. Mas muitos acompanham as previsões diárias e também são crentes sobre o significado quanto a comportamento, personalidade, pontos fortes e fracos, questões emocionais, características profissionais e sentimentais de cada signo do zodíaco.





Áries

“Os arianos vão vivenciar em 2023 mudança e oportunidade de crescimento em seus valores e recursos pessoais. Para uma parte, o desaparecimento de alguns obstáculos facilitará esse processo. Para outros, o surgimento de uma crise pode levar a mudanças de direção para alinhamento com o propósito de vida. O aperfeiçoamento de habilidades, novos aprendizados e entendimento da relação com pessoas e ambiente mais próximos, que durou seis meses e termina em março, preparou os arianos para agirem com motivação e estrutura social, alimentando diariamente os objetivos de vida e realizando-os. É provável que, entre março e junho, amizades ou grupos desempenhem um papel transformador, que será intensamente desenvolvido a partir de 2024. A energia do eclipse de 20 de abril é importante para o senso de identidade dos arianos, pois traz oportunidades para resolver vulnerabilidade, aceitação de falhas, erros ou limites pessoais. Os arianos contarão com o apoio de pessoas com quem podem expressar o seu cuidado e compaixão.”





Touro





"Os taurinos vão vivenciar em 2023 mudança e oportunidade de crescimento em sua identidade e expressão pessoal, até mesmo em sua aparência. Alguns taurinos sentirão que obstáculos que pareciam difíceis de superar vão desaparecer. A exploração de habilidades pessoais, a revisão e aprendizados sobre seus recursos e valores pessoais – nos três últimos meses de 2022 e nos três primeiros de 2023 – equipou os taurinos para agirem com motivação na realidade concreta, usando os sentidos e a capacidade de permanência para criar formas que trazem estabilidade. O período entre março e junho permite concentração mais intensa em seus objetivos de vida, carreira pessoal ou profissional, iniciando uma transformação pessoal e de curso de vida que será completamente desenvolvida mais tarde, a partir de 2024. A energia do eclipse de 28 de outubro é importante para os taurinos, pois apoia a mudança no tema da sua identidade, por meio de novidades e mudanças inevitáveis. Intensifica a necessidade de aproveitar oportunidades de seguir por caminhos novos e territórios inexplorados para fortalecer a independência e a autonomia que resultam da transformação pessoal."





Gêmeos

“Os geminianos vão poder exercitar e desenvolver sua capacidade de desapego por meio de acontecimentos que incluem o preenchimento ou concretização de planos ou expectativas, a conclusão ou término de processos de vida, ou, simplesmente, deixar ir ideias ou convicções que não compensam o esforço. É possível que obstáculos que pareciam intransponíveis desapareçam a partir do final de outubro, enquanto outros finalmente enxergarão uma crise que se declara subitamente. Em qualquer dos casos, o desenvolvimento de capacidades individuais e de autoconhecimento equipou os geminianos para lidarem com desafios. Os geminianos têm agora ainda mais criatividade, flexibilidade e ferramentas filosóficas e espirituais que servem de motivação interior para adquirir uma energia intensa de investigação que sentirão entre março e junho. É provável que tenham mais responsabilidades no trabalho a partir do fim de março ou sintam facilidade em direcionar toda a sua experiência de vida para a concretização de objetivos a longo prazo. No final de abril e início de maio, sentirão que seus relacionamentos e amizades têm grande importância na rotina. Os amigos serão uma fonte de apoio e de cura. Mais tarde, na segunda metade de outubro, sentirão que a sua inteligência criativa os conecta à sua singularidade, aceitando mudanças na visão do risco e da finalidade de tudo na vida, e investindo no que realmente os apaixona”.





Câncer

“Os cancerianos vão se concentrar nos amigos durante 2023 e na importância de serem recebidos e aceitos pelo mundo. Sentirão que sua rede de conhecimentos se amplia e vão se dispor a fazer parte de grupos ou organizações, procurando neles senso de pertencimento e laços preenchedores. As mudanças mais notórias têm lugar nessa área, com inevitável efeito na vida familiar e na base emocional e psicológica. No fim de abril e a partir de maio, um novo ímpeto criativo fica disponível para investir na carreira e em projetos criativos – incluindo filhos –, acompanhado por grande espontaneidade e afeto na maneira de se relacionar. A partir da segunda semana de outubro, a vida em família (biológica ou escolhida), o lar, a base afetiva segura que estrutura o canceriano, beneficia de transformações que atualizam questões de responsabilidade e compromisso e requerem maneiras completamente novas de abordar recursos e valores.”





Leão

“Os leoninos estarão focados na carreira profissional e pessoal. A partir da segunda semana de outubro, mudanças inevitáveis vão trazer à tona questões de compromisso e responsabilidade, chamando os leoninos para aproveitar oportunidades que levam a caminhos novos e territórios inexplorados. Para alguns, obstáculos tidos como enormes simplesmente desaparecem, enquanto que para outros uma crise súbita conduz mudanças, fortalecendo a independência e a autonomia. A partir de março, é provável que os leoninos notem que toda a sua experiência de vida, agora, será direcionada para uma profunda transformação interior e regeneração emocional. No fim de abril e a partir de maio, a intensificação do seu ímpeto criativo, de conexão e de união energiza a busca de ferramentas espirituais e filosóficas por meio de relacionamentos carinhosos e verbalmente expressivos, que permitem a expansão de horizontes. O efeito dessa energia anima também a vida em família, para entender falhas e erros com compaixão e esforço de dádiva.”





Começou a corrida para o novo ano (foto: Gerd Altmann/Pixabay)



Virgem

“Os virginianos estarão motivados para ampliar a sua perspectiva sobre a vida em 2023. É provável que busquem ferramentas espirituais e filosóficas que reforcem o propósito ou renovem o significado da vida. Essa área está em profunda transformação, assim como oportunidades de seguir novos caminhos e territórios inexplorados, principalmente a partir de maio. A área de parcerias e relacionamentos vai absorver, requerendo a sabedoria que vem encontrar soluções práticas na realidade concreta, de modo simples, direto e natural. No fim de abril e a partir de maio, ativará a necessidade de união, de conexão e a abertura para uma maior consciência das relações com colegas, vizinhos, irmão, familiares, e todo o contexto mais próximo. A partir da segunda semana de outubro, a energia disponível acompanha e apoia as descobertas e mudanças inevitáveis na exploração de horizontes mais amplos, que podem surpreender os virginianos com independência e autonomia resultantes de, simplesmente, confiarem no processo e escutar a voz interior.”





Libra

“Em 2023, os librianos estarão absorvidos na sua transformação interior, aprimorando o seu processo de regeneração – energética, emocional, psicológica –, área em que as principais mudanças têm lugar. Essas mudanças trazem à superfície questões de compromisso e responsabilidade no relacionamento com os outros, especialmente com os recursos imateriais e materiais que chegam dos outros e que podem ser usados pelos librianos como matéria de transformação pessoal. Os librianos serão chamados a assumir mais responsabilidades na rotina diária, consolidando os seus hábitos de trabalho, especialmente a partir de março. Entre março e junho, eles sentirão motivação e grande capacidade de concentração no uso da sua inteligência criativa. Essa energia de transformação é intensificada com um ímpeto criativo no fim de abril e a partir de maio, especialmente, direcionada às parcerias profissionais e pessoais, por meio de investigação profunda para entender falhas e erros com compaixão e esforço de dádiva, por meio de relacionamentos especialmente gentis. A partir da segunda metade de outubro, em resultado de todo o trabalho pessoal feito interna e externamente, os librianos conseguirão tirar o máximo partido de mudanças inevitáveis nos valores e recursos pessoais que definem a sua identidade e o modo como se mostram ao mundo. E aproveitar as oportunidades que mostram novos caminhos em território inexplorado, impelindo-os a confiar no processo.”





Escorpião

“Os escorpianos irão se dedicar a suas parcerias durante 2023, área em que transformações profundas têm lugar, trazendo circunstâncias para questionar compromisso e responsabilidade, e colocando os relacionamentos à prova. A partir de março, sentirão que toda a sua experiência de vida se direciona agora para a sua criatividade e uso da inteligência criativa, também com mais responsabilidades, sejam filhos ou projetos criativos. Essa energia é reforçada por um grande ímpeto de investigação e transformação de sua base afetiva, entre março e junho. A partir de maio, adiciona-se uma energia que ativa a necessidade de união, de conexão e de expressar essas necessidades, procurando espontaneidade nos relacionamentos, que vai provavelmente trazer mudanças à rotina e hábitos de trabalho. A partir da segunda metade de outubro, é provável que obstáculos tidos como difíceis simplesmente desapareçam, ou dá-se uma súbita crise de resolução, com oportunidades que mostram novos caminhos para abordar o preenchimento de desejos e a relação com o outro.”





Sagitário

“Os sagitarianos estarão focados na rotina diária, no trabalho, cuidando da saúde e trazendo transformações importantes para essas áreas. A revisão profunda de suas parcerias, de como lidar e se relacionar com os outros e com o mundo aprimoraram as capacidades relacionais dos sagitarianos, agora importantes para enfrentar melhor os desafios da vida diária. De março a junho, um ímpeto de investigação e transformação inspira os sagitarianos a adquirirem novas habilidades, a renovar as que já exercitaram, sentindo grande intensidade na sua relação com colegas, amigos, familiares. No fim de abril e a partir de maio, um grande impulso anima a sua criatividade com a necessidade de união, de conexão para conseguir abertura para uma maior consciência e para expressar essas necessidades com maior espontaneidade. A partir da segunda metade de outubro, mudanças inevitáveis terão lugar não apenas para consolidar os resultados da atenção investida na vida diária e no trabalho, mas também para resolver questões de compromisso e responsabilidade com grupos, organizações ou a forma de ser recebido e aceito pelo mundo, reconhecido por seu trabalho ou por seu mérito criativo.”





Capricórnio

“Em 2023, os capricornianos estarão focados em ampliar as suas capacidades criativas, investindo a sua inteligência criativa em projetos que trazem senso de realização e satisfação pessoal, mais do que sucesso ou conquista de metas. A sua atitude mais lúdica e aberta ao imprevisto permite que mudanças importantes ocorram não apenas nessa área, mas na profissional ou pessoal, em que as metas e objetivos de vida ficam mais acessíveis e preenchedores. A partir de março, é provável que sintam a utilidade da sua experiência de vida, a sabedoria que vem da experiência, se direcionar para a aplicação das suas capacidades de comunicação e de relação com pares e com o contexto mais próximo, colegas, familiares, vizinhos, que os capricornianos fazem com objetividade e realismo. No fim de abril e a partir de maio, mudanças inevitáveis ocorrem na sua participação em grupos ou organizações, como oportunidades para abordar a vulnerabilidade, para entender falhas e erros com empatia. A partir do fim de outubro, essas mudanças são trazidas por questões de compromisso e responsabilidade relativas aos seus objetivos de vida, destinadas a fortalecer a independência e a autonomia.”





Aquário

“Em 2023, os aquarianos estarão focados em sua base afetiva, na vida em família, envolvidos em desenvolver seu senso de pertencimento. A partir de março, os seus recursos e valores pessoais são o foco central de toda a sua experiência de vida, o realismo e objetividade adquiridos garantindo o melhor gerenciamento. De março a junho, terão grande intensidade de foco nos fatores que constituem a sua identidade própria e expressão individual, com vontade de transformação de condicionamentos que podem impedir a sua autenticidade. No fim de abril e depois de maio, um grande ímpeto criativo produz mudanças nas suas capacidades de comunicação e relação com pares. Mudanças que acompanham a carreira, vida pessoal ou profissional. Depois de outubro, nova onda de mudanças inevitáveis traz ferramentas filosóficas e espirituais para expandir a perspectiva de vida, para fortalecer a independência e a autonomia que vêm de uma profunda pesquisa interior e transformação pessoal.”





Peixes

“Os piscianos vão estar focados durante 2023 na educação e treino de habilidades, com destaque para a capacidade de comunicação e relação com pares, familiares, amigos, vizinhos e colegas. A partir de março, os piscianos vão sentir uma maior responsabilidade no modo como expressam a sua identidade, como se mostram ao mundo e como são vistos. De março a junho, a conclusão de processos, o preenchimento de desejos e o desapego do que já foi concluído terá uma energia mais intensa, pedindo transformações na percepção de segurança e de poder próprio, que se desenrolarão completamente a partir de 2024. No fim de abril e depois de maio, uma energia de mudança ocorre nos valores e recursos pessoais e na perspectiva de vida, com grande ímpeto criativo mostrando a necessidade de união, de conexão e de expressar essas necessidades. A partir de outubro, mais mudanças nos recursos que chegam dos outros para usar para transformação pessoal, trazendo questões de compromisso e respon- sabilidade que podem colocar relacionamentos à prova.”