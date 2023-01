O poder dos cristais para dar energia ao longo de 2023

Minerais eletromagnéticos têm alta ressonância e uma frequência tão incrível que exercem profunda influência no ser humano (foto: Arquivo Pessoal) Se você é da turma que pre- fere algo mais concreto, físico, talvez adotar um cristal , uma pedra, seja o caminho que aposte para encarar 2023 e percorrer o novo ano de alguma forma protegida, preparada e segura para o que virá. Pingente, amuleto (escondido na bolsa, na mochila, na pasta, no bolso, no sutiã, do lado da cama) ou na decoração de sua casa ou do escritório. Não importa a maneira, mas a verdade é que os cristais são usados há milhares de anos para auxiliar em diferentes aspectos da vida.





Escolha o seu cristal

Juliana Niza, neurocientista, afirma que os cristais eliminam as cargas negativas tanto no plano mental como no físico (foto: Arquivo Pessoal) Para usufruir de todos os poderes dos cristais, Juliana Niza fez uma lista das principais pedras e seus benefícios





»Ametista: Potente cristal que promove harmonia, tanto no nosso interior quanto nos ambientes. Pode ser utilizada diariamente, por exemplo, na bolsa/bolso ou então em algum ambiente da casa ou trabalho para que ele fique harmônico.





»Quartzo verde: Potente cristal para cura, pois promove a saúde. É capaz de acalmar o corpo, a mente e o coração, aumentando a paciência, favorecendo o equilíbrio emocional, a sensação de bem-estar e também o sono. Interessante para ser utilizado próximo ao corpo ou na cabeceira da cama.





»Quartzo cristal: Ajuda a promover o equilíbrio; também é estimulante, auxiliando a combater o cansaço físico e mental. Além disso, atua como amplificador da energia de outros cristais. Pode ser utilizado sozinho ou com outros cristais.

»Quartzo rosa: Também chamado de “a pedra do amor”, é um cristal que promove a cura emocional e o amor-próprio. Além disso, quando utilizado em um ambiente, ajuda a harmonizar e fortalecer os relacionamentos das pessoas que convivem nele.





»Pirita: É o cristal da prosperidade, atraindo novas condições para ganhos financeiros. Aumenta o brilho pessoal e a força de realização. Interessante para ser utilizado na mesa de trabalho, no escritório.





»Turmalina: Um dos cristais mais poderosos de proteção. Atua absorvendo as energias negativas e protegendo quem o carrega.

Palavra de especialista

Virginia Gaia, astróloga, taróloga, psicanalista e terapeuta holística

A lua rege 2023

“O ano de 2023 promete emoções. Será hora de testar a capacidade de lidar com incertezas, também reforçando coletivamente assuntos como a magia, o bom uso da intuição e o cuidado com questões psicoemocionais. Isso porque o regente de 2023 será a Lua, ainda sob a influência do grande ciclo de 36 anos de Saturno, que teve início em 2017. Essa tradição astrológica remete à magia dos antigos sacerdotes caldeus. Com essa abordagem mais mágica e ligada às práticas ocultistas típicas da magia caldaica, o ano da Lua carrega o simbolismo da fertilidade e da maternidade, ao mesmo tempo em que fomenta todos os fenômenos psíquicos, o que inclui temas como saúde mental. Vale lembrar que a influência simbólica anual da Lua se dá sob um grande ciclo de Saturno, considerado o grande transformador, que abala estruturas e pede revisões. Pode-se dizer que saímos de um período de grande movimentação, racionalização e retomada de projetos, já que 2022 foi regido por Mercúrio, para um ano no qual a inteligência e o equilíbrio emocional serão pontos-chave para lidar com um ano de incertezas e exploração de mistérios, dada a regência pela Lua. Além disso, todos os assuntos ligados ao feminino e ao satélite natural da Terra ficam em destaque, haja vista a retomada das missões espaciais à Lua, a exemplo da missão Artemis, da Nasa, a agência espacial norte-americana, que pretende levar a primeira mulher ao solo lunar. É na coletividade que a influência do planeta regente do ano deve ser considerada.”