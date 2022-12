Venda de medicamentos para Alzheimer cresce 22% no Brasil

(foto: Geralt/Pixabay )

"Os locais onde ocorreram o aumento nas vendas coincidem com os estados com maior número de geriatras e melhor poder aquisitivo" - Simone de Paula Pessoa Lima, geriatra da empresa especializada em home care Saúde no Lar (foto: Joana Nesio/Divulgação)

Dados levantados pelo hub de negócios de saúde e bem-estar InterPlayers revelam crescimento de 22% na venda de medicamentos para Alzheimer no Brasil nos primeiros oito meses do ano. O levantamento leva em conta o valor arrecadado com os remédios.São Paulo é o estado que mais vende remédios contra o Alzheimer e teve alta de 28%, em valor, na comparação com o mesmo período do ano passado. A oscilação em Minas Gerais também chama atenção, com crescimento de 41%.A pesquisa revelou que, além de São Paulo, o Rio Grande do Sul segue líder de vendas dos medicamentos e que a Paraíba é o estado com maior redução, com queda de 69% no valor, seguida por Ceará, que teve diminuição de 31%.Segundo a geriatra Simone de Paula Pessoa Lima, da empresa especializada em home care, Saúde no Lar, algumas hipóteses explicam esse crescimento."Os locais onde ocorreram o aumento nas vendas coincidem com os estados com maior número de geriatras e melhor poder aquisitivo, por isso, há mais possibilidades de se ter acesso ao médico e receber o diagnóstico de demência . A recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que exista um geriatra para cada mil idosos . Essa proporção está longe de ser a ideal, e a maior concentração desses profissionais (cerca de 60%) está no Sudeste."Uma outra questão levantada pela geriatra é o fato de as pessoas estarem se informando mais sobre o Alzheimer e sobre o esquecimento . "Isso faz com que a procura por médicos especialistas nessa área cresça e diagnósticos sejam dados em fases mais leves, com maior possibilidade de tratamento e prescrição de medicamentos", finaliza.