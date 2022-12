COVID: não vacinados se envolvem mais em acidentes de trânsito

Acidente de trânsito (foto: Michael Jin/Unsplash)

Aqueles que não se vacinaram contra a COVID-19 não só estão menos preparados para lidar com a doença, caso a tenham, mas agora, segundo um novo estudo, também têm uma chance maior de estar envolvidos em acidentes de trânsito.O estudo foi publicado na revista científica The American Journal of Medicine no dia 2 de dezembro e indica que pessoas que negligenciam as recomendações de saúde para a vacinação contra o coronavírus tem mais chance de negligenciar a segurança no trânsito e, em consequência, causar mais acidentes."A simples ativação imunológica contra um coronavírus, por exemplo, não tem efeito direto no risco de um acidente automobilístico. Em vez disso, teorizamos que os adultos que negligenciam as recomendações de saúde também podem negligenciar as diretrizes básicas de segurança no trânsito", explica Donald A. Redelmeier, um dos autores do texto.Na pesquisa foram analisados dados da população da região de Ontario, no Canadá, que tinha mais de 14,5 milhões de residentes em 2021. Eles analisaram dados de 11 milhões de pessoas dos quais 16% não haviam se vacinado.Essas 11 milhões de pessoas foram responsáveis por 6.682 acidentes de trânsito, sendo que 1.682 destes (cerca de 25% dos casos) foram causados por pessoas que não tinham sido vacinadas.Segundo os especialistas, estes dados apontam para um aumento em 72% do risco relativo de pessoas não vacinadas estarem em um acidente de trânsito. "O estudo descobriu que os riscos de trânsito eram 50% a 70% maiores para adultos que não foram vacinados em comparação com aqueles que foram", observou Redelmeier.No entanto, os especialista pontua que apesar de estarem relacionados à acidentes de trânsito, isso não significa que a vacinação contra COVID-19 evita diretamente os acidentes. "(A pesquisa) mostra como os adultos que não seguem os conselhos de saúde pública também podem negligenciar as regras de trânsito. Mal-entendidos sobre os riscos cotidianos podem fazer com que as pessoas coloquem a si mesmas e aos outros em grave perigo", afirma ele também.