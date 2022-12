Férias escolares: atenção aos acidentes domésticos envolvendo crianças

Pequenos acidentes com as crianças ocorrem num momento de desatenção dos responsáveis (foto: Junior Aquiles Junior/ Pixabay )





Kit de primeiros socorros

Uma das dicas do enfermeiro é a preparação para cuidados de primeiros socorros. “É importante que os pais mantenham um kit de primeiros socorros em casa, pois alguns produtos podem ser cruciais no momento de um acidente”, avalia.









Outra dica é manter a calma, porque a criança tende a se assustar diante de um acidente. Em situações mais graves, não hesitar em procurar o atendimento médico de emergência. “Em se tratando de crianças, que nem sempre conseguem verbalizar ou descrever o que houve, todo cuidado é necessário”, finaliza o enfermeiro.





Depois de um ano letivo intenso, chegam as tão sonhadas férias de fim de ano. E, com elas, vem também o inevitável: o crescimento dos acidentes domésticos envolvendo crianças. Naturalmente exploradoras, as crianças adoram subir, pular, correr por pequenos espaços, mexer com água, com fogo e tudo mais que tiver ao alcance. Por isso os responsáveis precisam ficar atentos aos riscos, que são muitos.