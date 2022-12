Incidência de micoses no Brasil cresce até 10% no verão

Definidas, basicamente, como infecções causadas por fungos que causam irritações, as micoses podem aumentar em até 10% no verão, segundo estudos. Entre os principais tipos estão a candidíase, a frieira, também conhecida como pé-de-atleta, caracterizada por bolhas, rachaduras e descamação da pele entre os dedos dos pés e a onicomicose (micose de unha), que provoca alterações nas aparências das unhas , deixando-as mais quebradiças, amareladas e irregulares.

Segundo a dermatologista do Hospital Semper, Soraya Neves, as micoses são causadas por fungos. “A candidíase, por exemplo, é provocada pelo Candida albicans; a frieira pode ser decorrente outras espécies diferentes: Trichophyton, e Epidermophyton”.Porém, apesar dos diferentes agentes infecciosos, existem algumas semelhanças entre todos os casos: as condições que levam à proliferação dos microorganismos. “Predisposição genética, calçados apertados, má higienização dos utensílios de manicure, utilizar roupas molhadas ou úmidas, andar descalço, baixa imunidade, além de estresse, diabetes, calor e umidade”, completa a médica, acrescentando que na estação que se aproxima convivemos com altas temperaturas e um grande volume de chuvas. Por isso temos aí a receita perfeita para a proliferação de fungos.