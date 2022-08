Brasil vive aumento de casos de Candida auris, o 'superfungo'

Hyllo Baeta, assessor em microbiologia do Laboratório Lustosa, diz que o 'superfungo' não atinge a população de forma geral, mas correm riscos os pacientes em estado crítico, internados em UTIs (foto: Arquivo Pessoal) Já circula pelo Brasil mais uma grave ameaça à saúde pública: a Candida auris, mais conhecida pelo apelido de “superfungo”. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o país está vivendo seu “terceiro surto” de Candida auris. Na última semana, foram confirmados 36 casos em Recife (PE), , conforme a Agência. Em janeiro já haviam sido registrados dois casos na Bahia. Ao longo da pandemia, outros 18 casos foram notificados.













Para o diagnóstico preciso, acrescenta Hyllo Baeta, é necessário identificação por espectrometria de massa no MALDI-TOF ou o sequenciamento genético. Para o especialista, a Candida auris é perigosa por suas peculiaridades. “Ela pode ser multirresistente, ou seja, resiste aos antifúngicos usuais, é difícil de ser erradicada do ambiente, difícil de ser identificada, apresenta grande capacidade de causar surtos e tem alta mortalidade”, descreve.Leia também: Como ter qualidade de vida com atrofia muscular espinhal. Para o diagnóstico preciso, acrescenta Hyllo Baeta, é necessário identificação por espectrometria de massa no MALDI-TOF ou o sequenciamento genético.

Circulação restrita





Segundo Hyllo Baeta, a Candida auris é um problema no ambiente hospitalar. “Ela pode permanecer por muito tempo na superfície dos ambientes, nos materiais médico hospitalares, como termômetros, superfícies de ventiladores mecânicos, bombas de infusão e no leito dos pacientes, que podem transmitir o fungo para outros pacientes. Por isso, ela se dissemina com certa facilidade. A persistência e a disseminação do fungo, apesar de todas as medidas de prevenção de infecção, devem-se a alta transmissibilidade, a capacidade de colonizar rapidamente a pele do paciente e o ambiente próximo a ele".Leia também: 7 fatores explicam por que o mundo está mais propenso a surtos e epidemias.

Conforme ainda Hyllo Baeta, algumas medidas preventivas devem ser tomadas para controlar o “superfungo”. “Importante fazer a higiene das mãos, ter precaução e cuidado no contato de pacientes hospitalizados, desinfecção ambiental adequada, notificar todos os casos e implementar uma vigilância laboratorial eficiente”.

A origem

Hyllo Baeta ressalta que a Candida auris surgiu, simultaneamente em três continentes, devido a alguns fatores, entre eles o aumento da temperatura do planeta e a proliferação de poluentes, principalmente os antifúngicos. No Brasil, de acordo com a Anvisa, a primeira infecção causada pelo “superfungo” foi identificada em 2020, em Salvador.







O microbiologista esclarece que o “superfungo” não atinge a população de forma geral, mas, essencialmente, as unidades hospitalares.Correm riscos de serem contaminados os pacientes em estado crítico, geralmente internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), ou os que estão há muito tempo hospitalizados, com muitos procedimentos invasivos.“Isso não descaracteriza a periculosidade da Candida. É preciso frear o avanço do fungo, antes que ele se dissemine para outras unidades hospitalares do país, podendo vir a provocar um alto número de mortes”, pondera Hyllo Baeta.Leia também: Ferramenta terapêutica: costurar é tecer amizades.