Mário Penna faz simpósio em BH com foco no paciente com câncer

Primeiro simpósio Mário Penna, contará com a presença de palestrantes atuantes no setor da saúde. Inscrições abertas (foto: Instituto Mário Penna/Divulgação)

O que mudou, além da implementação de novas soluções tecnológicas?



A resposta é: o jeito de conduzir a jornada do paciente, colocando-o no centro do cuidado! A abordagem interdisciplinar, nesse contexto, é reconhecida como parte fundamental do processo do cuidado. A visão integrada e abrangente do paciente, de sua jornada e evolução, é fator crucial de sucesso na tão sonhada conquista da cura.

Programação oficial: Mesas

Mediada pela gerente de enfermagem do Hospital Luxemburgo, Alessandra Fantaguzzi, essa mesa discutirá temas relacionados ao dia a dia do cuidado ao paciente oncológico, aos olhos da enfermagem e no que tange ao manejo de reações adversas e, também, de avanços nos cuidados paliativos.

Mesa 2 – Novos tempos na abordagem ao paciente oncológico

Sob a moderação da gerente da pesquisa translacional do Instituto Mário Penna, Letícia Braga, esta mesa abordará temas que trazem as perspectivas de inovação a serem aplicadas no diagnóstico e tratamento de pacientes com câncer.

Mesa 3 – O papel do cuidado integrado na entrega de valor ao paciente com câncer

Uma visão multidisciplinar guiará a roda de conversa moderada pela coordenadora da equipe multidisciplinar do Hospital Luxemburgo, Juliana Sclauser, trazendo à tona e com relevância a importância do cuidado centrado no paciente e com uma intervenção multicêntrica.

Mesa 4 - As fronteiras do conhecimento na jornada do paciente oncológico

A mesa, mediada por Ellias Lima, médico oncologista e coordenador da comissão de residência médica do Instituto Mário Penna, proporá uma discussão acerca de temas que impactam direta ou indiretamente a atividade assistencial. Inovação, incorporação tecnológica e educação serão assuntos desta roda de conversa no Simpósio.

Instituto Mário Penna- Ensino, Pesquisa e Inovação

Referência em oncologia no estado de Minas Gerais, o Instituto Mário Penna se projeta como protagonista no cenário científico por meio do Instituto Mário Pena – Ensino, Pesquisa e Inovação. A unidade visa ampliar projetos acadêmicos, transformar a assistência em saúde e fomentar a inovação diagnóstica do câncer no país.





Leia também: À frente do setor, Márcio Sanches, médico e diretor, conduz três áreas de atuação: ensino, pesquisa clínica e pesquisa translacional. O núcleo tecnológico conta ainda com o apoio de grandes instituições e indústrias ligadas à área da saúde, que viabilizem um conjunto de atividades e iniciativas pautadas na qualificação multidisciplinar dos profissionais, dentre elas a Fundação Educacional Lucas Machado (FELUMA).Leia também: Luta contra o câncer vira livro inspirador.

O setor do ensino promove inúmeros eventos e atividades que colaboram para a capacitação contínua de seu corpo clínico e assistencial, bem como para a disseminação de conteúdos relevantes sobre o diagnóstico e tratamento das patologias oncológicas, recebendo o apoio de inúmeras instituições assistenciais, de ensino e de indústrias do setor.

No que tange à pesquisa clínica, o setor atua em parceria com a indústria farmacêutica na validação de novas modalidades terapêuticas, levando esperança de tratamento para pacientes muitas vezes sem alternativas diagnósticas. Já o setor de Pesquisa Translacional conta com um parque tecnológico primoroso e atua no desenvolvimento de pesquisas inovadoras e estratégicas, gerando conhecimento e avanços que contribuem para o diagnóstico, o monitoramento e o tratamento do câncer.

Serviço:

Dia: 08.12.2022 (quinta-feira);

Horário: 8h às 18h30;

Local: Teatro FELUMA;

Endereço: Alameda Ezequiel Dias, 275 - 7º Andar - Centro, Belo Horizonte - MG;

Formato: Presencial, aberto ao público e gratuito;

O que inclui: 4 mesas de discussões, 2 aulas magnas, kit do Simpósio de 2022, visita a estandes, 2 intervalos de café, 1 intervalo de almoço onde será servido um Lunch Box.

Informações gerais: uso obrigatório de máscara

Inscrição em: https://bit.ly/SimposioIMP2022



