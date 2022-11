Luta contra o câncer vira livro inspirador

AS

“Descobri que tinha câncer em 2014, durante as férias, em uma viagem à Alemanha. Mal sabia eu que estava de férias para tratar da saúde... só não sabia disso ainda”. Foi dessa forma que Patrícia Figueiredo foi diagnosticada com câncer de mama infiltrado grau 3, aos 39 anos.

Saudável, sem histórico de casos na família, a terapeuta se achava um perfil pouco propenso a sofrer com a doença. Eis que a vida lhe deu um duro golpe que a fez refletir sobre sua caminhada. Hoje, já curada após o tratamento e com uma série de mudanças em sua vida, ela quer espalhar uma mensagem positiva e ensinar como fez para vencer a doença. Seu livro “Enfrentando o câncer com leveza” (Paco Editorial) é uma forma de atingir mais pessoas e ensiná-las a encarar a situação.

A obra responde, de forma leve e cuidadosa, várias perguntas que surgiram na cabeça de Patrícia quando o diagnóstico positivo caiu no seu colo. “Como será minha vida daqui pra frente?”; “Vou sobreviver?”; “Quando fizer a quimio e ficar careca, como vou reagir?” foram alguns dos fantasmas que a assombraram. Foi então que tomou a decisão de olhar para si como prioridade e largar a vida de “piloto automático” para sempre.

“O câncer pode ser o grande ponto de virada na vida de quem recebe o diagnóstico. E, acredite, ele me ensinou muito. Esse desafio me trouxe uma vida com mais propósito e equilíbrio”, afirma a autora.

Patrícia nos ensina em “Enfrentando o câncer com leveza” exercícios que aborda com suas mentorias em grupo e individuais de como enfrentar o câncer com a leveza necessária e a nova perspectiva de vida que o diagnóstico traz para a pessoa.

Suas pacientes oncológicas passam por jornadas de cura física, mental, espiritual e emocional através da adoção de “hábitos anticâncer” eficazes para minimizar os efeitos colaterais do tratamento. Nada pode ser esquecido no processo e esse livro também tem por objetivo atingir mais camadas e pessoas que por qualquer motivo não consigam ter esse contato mais próximo com a terapeuta.

Em suas redes sociais, que somam dezenas de milhares de pessoas, Paty divide sua rotina com orientações, depoimentos e um pouco de sua rotina, totalmente voltada para a manutenção da saúde de que hoje goza.

Foram 13 meses de tratamento oncológico que envolveu, além da mastectomia radical com reconstrução imediata da mama, sessões de quimioterapia branca e vermelha, radioterapia e hormonioterapia. Mas o tratamento certamente não teria o mesmo êxito se antigos hábitos não fossem mudados. Para ela, o câncer foi um “convite à mudança de vida”, onde a travessia depende, também, desse olhar para si, que muitos não se importam.

“A luta contra o câncer não é um jogo. Acho injusto quando dizem que uma pessoa que se curou é vencedora e quem morreu não tem o mesmo mérito. Quem luta bravamente, mas perde a batalha é um perdedor? Quando a pessoa morre, o câncer também morre. Então o câncer, esse sim, nunca ganha nada”, declara Patrícia, autora de um relato de alguém que vive a plenitude da vida e que convida o leitor a fazer o mesmo por si mesmo.





“Enfrentando o Câncer com Leveza”

Autora: Patrícia Figueiredo

Editora: Paco Editorial

Preço: R$ 97 (combo de livro físico, audiobook e e-book, com atividades para aplicar o aprendizado do livro)

Venda: http://cancercomleveza.com/

livrocomoenfrentarocancer/