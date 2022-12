Câncer de pele: amanhã, SBD faz mutirão de atendimento gratuito em MG

Na data dos mutirões, os interessados devem procurar o posto de atendimento mais próximo de sua residência. Ao chegarem no local, serão submetidos a um exame de triagem, sendo que posteriormente o paciente será examinado por um médico dermatologista da SBD.





Em caso de lesão suspeita, a pessoa será encaminhada para tratamento. O acolhimento será feito por ordem de chegada, dentro de um número limitado de consultas.

Volta dos atendimentos presenciais

Para o presidente da SBD, Mauro Enokihara, a volta dos atendimentos presenciais, no formato de mutirão, traz uma sensação de felicidade. “Foram dois anos conturbados e incertos por conta da pandemia. Nesse período, não pudemos estar em contato com a população. Sabemos que, infelizmente, muitos deixaram de se consultar. Por isso, poder fazer esses atendimentos e levar informação e auxílio à população é reconfortante e difunde uma das grandes metas da SBD".

A campanha de 2022

A campanha "Dezembro Laranja" é organizado desde 2014 pela SBD. Em 2022, seu slogan é “Não espere até sentir na pele” e busca levar conhecimento e cuidado aos trabalhadores de áreas rurais e/ou que ficam expostos aos raios solares diariamente em virtude de suas profissões e no lazer. Consequentemente, foca também em pessoas que frequentam praias, cachoeiras, piscinas ou que estão constantemente em áreas ao ar livre.

Em 2019 - ano da última ação presencial - foram atendidas mais de 25 mil pessoas, em cerca de 130 postos, por todo o Brasil. Desde a sua implementação, em 1999, a iniciativa já beneficiou mais de 600 mil pessoas.





“A campanha de prevenção ao câncer da pele é fundamental e um pilar da SBD para podermos falar dessa doença que acomete milhares de pessoas, mas que ainda pouco se fala. Se pensarmos, então, em um país como o Brasil, que é tropical e em que diariamente as pessoas estão expostas aos raios solares, é preciso redobrar os cuidados e levar conhecimento para a população sobre todas as possibilidades de fotoproteção. Como evitar horários de maior incidência de radiação ultravioleta, usar chapéus, camisetas, procurar sombras e utilizar os filtros solares”, explica Renato Bakos, coordenador do Departamento de Oncologia Cutânea da SBD e da campanha de 2022.

Acometimento

Números oficiais analisados pela SBD mostram que mais de 17 mil casos de câncer de pele deixaram de ser diagnosticados no auge da pandemia de COVID-19. A situação afetou sobretudo a população que tem mais de 60 anos. O total de internações em decorrência da doença também caiu 26%, segundo informações do Sistema Único de Saúde (SUS).

Durante o ano de 2020, momento mais crítico da pandemia de COVID-19, foram 17.227 diagnósticos a menos dessa doença do que em 2019. Isso significa que o número absoluto de casos foi 24,7% menor do que no período anterior ao avanço do coronavírus.





Clique aqui e confira o posto mais perto de você.