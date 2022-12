Biofilia: a arquitetura que faz bem para a saúde

Já pensou em trabalhar ou morar em um ambiente que lembre a natureza? A ideia pode agradar muitas pessoas e é possível graças a biofilia, que, de acordo com Luana Silveira, arquiteta da GrowT, empresa de projetos e incorporação imobiliária, é uma forma de incluir elementos naturais nos espaços. “Assim, conseguimos ter um ambiente mais saudável, vivendo com mais saúde”, destaca a profissional.

Pesquisa da Universidade Chiba, no Japão, reuniu 168 voluntários, colocando metade em uma floresta e outra para andar em centros urbanos. O resultado? As pessoas que tiveram contato com a natureza apresentaram, em geral, uma diminuição de 16% no cortisol, que é o hormônio do estresse, 4% na frequência cardíaca e 2% na pressão arterial.